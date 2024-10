Queda no preço do arroz, açúcar e leite fazem a “alegria” do consumidor

A má notícia ficou pelo aumento do café em pó vendido entre R$ 19,98 e R$ 23,98; alta de 20%

Ainda que seja de centavos, toda queda de preço faz a diferença para o bolso do consumidor. Como é o caso do preço do arroz de 5 kg, o açúcar de 1 kg e o leite integral de 1 litro, ambos registraram preços mais baixos na última sexta-feira (25) em relação à semana anterior. O arroz ficou 1,29% mais em conta, o açúcar (6,46%) e o leite (1,81%). Os dados foram obtidos através da pesquisa de preço do jornal O Estado, que coleta os valores em seis estabelecimentos em Campo Grande.

A última pesquisa revelou que o pacote de arroz era vendido em média por R$ 25,92. Já nesta semana o alimento custa em torno dos R$ 25,59. O açúcar estava custando R$ 6,26, na atual pesquisa é encontrado por R$ 5,88 em média. O preço do leite na semana passada teve variação de R$ 4,79 e R$ 6,39, já no levantamento da sexta-feira (25), o produto foi encontrado por R$ 4,85 (valor mais em conta) e R$ 5,99 (maior preço).

O arroz considerado na pesquisa foi a marca Tio Lautério, o açúcar da União e leite Italac. Conforme destacado na tabela de preço, o leite em alguns supermercados houve a substituição pela marca Tirol, pois no ponto de venda havia a ausência do Italac nas prateleiras. O pacote de arroz foi encontrado custando entre R$ 24,59 e R$ 28,90, a variação calculada ficou em 17,53%, acúcar (33,12%) e leite (23,5%).

O aumento ficou por conta dos preços do café em pó que nos últimos dois meses vem apresentando alta. Nesta pesquisa o valor mais barato encontrado para o produto foi de R$ 19,98, e o maior preço é pago pelo consumidor por R$ 23,98. Em seguida, o feijão também pesou um pouco nas compras de supermercado, o alimento teve um aumento de 1,38% na comparação desta semana com a anterior.

Na seção de hortifruti, o preço médio do quilo da cebola saiu de R$ 3,16 (na última pesquisa) para R$ 3,21 (atual pesquisa). A reportagem verificou o quilo custando entre R$ 2,49 e R$ 3,99, ou seja, uma diferença de preço de 60% entre os comércios. O quilo da batata foi encontrada custando entre R$ 4,29 e R$ 7,99, alimento da seção que registrou maior variação de preço (86,25%), em média o quilo custa R$ 6,20. Outra diferença de preço que chama a atenção, é do tomate, entre os estabelecimentos a diferença de preço chega ser de 58,25%, os preços oscilam entre R$ 3,09 e R$ 4,89.

Higiene pessoal

Considerando os seis mercados pesquisados, o papel higiênico com 12 unidades é comercializado por R$ 24,89 nem média. Os preços cobrados variam entre R$ 14,90 e R$ 32,99. O menor valor encontrado para o creme dental Colgate foi de R$ 4,35 e R$ 6,35 preço máximo. Para compra do material o consumidor precisará gastar cerca de R$ 4,97.

O sabonete de 90g (Lux) é vendido em média por R$ 2,35, alguns dos preços coletados pela reportagem foram: R$ 1,89 (Assaí, Comper e Fort), R$ 2,49 (Pires) e R$ 3,29 (Nunes).

Por Suzi Jarde

