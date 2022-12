Produção industrial apresentou estabilidade em novembro

Levantamento da Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems, revela que em novembro, 68% das empresas industriais de Mato Grosso do Sul apresentaram estabilidade ou crescimento da produção. “Comparando com o levantamento anterior, esse resultado foi superior em 5 pontos percentuais. Aumentou o número de empresas que reportaram estabilidade ou crescimento da produção na passagem entre os meses de outubro A utilização média da capacidade instalada cresceu, ficando acima da média histórica obtida para o mês. Quanto à utilização da capacidade instalada, 73% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês”, explicou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês de novembro em 72%. “Para os próximos seis meses os empresários estão com expectativas de aumento na demanda por seus produtos e de estabilidade no quadro de funcionários. Com essa combinação, os índices de confiança e intenção de investimento evoluíram na comparação com o último levantamento e seguem em patamares positivos”, completou Ezequiel Resende.

Para os próximos seis meses a partir de novembro, 26,1% das empresas responderam que esperam aumento na demanda por seus produtos. Por outro lado, para o mesmo período, 21,7% preveem queda. Já as empresas que acreditam que o nível de demanda se manterá estável responderam por 52,2% do total.

Com relação ao número de trabalhadores, em dezembro, 15,9% das empresas disseram que o número de empregados deve aumentar nos próximos seis meses. Por outro lado, 14,5% acreditam que esse número deve cair, enquanto 69,6% das empresas esperam manter o número de funcionários estável.

Além disso, em dezembro, o índice de intenção de investimento do empresário industrial ficou em 60,3 pontos. Indicando aumento de 13 pontos sobre o mês anterior e de 4,4 pontos em relação à média histórica obtida para o mês. No atual levantamento 59,4% das empresas industriais disseram que pretendem realizar algum tipo de investimento nos próximos seis meses. Os resultados variam de 0 a 100 pontos, quanto maior o índice, maior é a intenção de investir.

Confiança dos empresários industriais

Em dezembro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou a marca de 53,2 pontos. Indicando aumento de 2,5 pontos sobre o mês anterior. Em geral, a confiança do empresário industrial de Mato Grosso do Sul segue num patamar positivo, principalmente por conta do otimismo projetado para os próximos seis meses, especialmente em relação ao desempenho esperado para a própria empresa. Por fim, o indicador permanece acima da linha divisória dos 50 pontos, sinalizando que o empresário industrial de Mato Grosso do Sul segue confiante.