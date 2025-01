Produção de leite em MS ganha incentivo de R$ 4,9 milhões

Através de um chamamento público, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (29), a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) vai investir R$ 4,9 milhões no setor de produção de leite em Mato Grosso do Sul. A execução do objeto ocorrerá no prazo de 24 meses a partir da assinatura do Termo de Colaboração, onde será selecionada uma única proposta. A seleção da proposta seguirá a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Visando contribuir com o desenvolvimento da bovinocultura de leite no Estado, o projeto garante apoio financeiro para fornecimento de bovinos leiteiros a produtores de leite dos municípios prioritários do programa Proleite MS. As categorias de bovinos leiteiros a serem fornecidas são: bezerras da raça Girolando ou da raça holandesa; novilhas Girolando e holandesa prenhas de embrião fêmea da raça girolando e touros da raça Girolando.

Os animais devem receber o brinco de identificação do programa e, com o certificado de registro de cada indivíduo na associação de criadores da raça, serem entregues nos estabelecimentos rurais produtores de leite selecionados, que terão responsabilidade integral pelo frete e pelos animais recebidos após a assinatura do termo de responsabilidade.

Ainda segundo o edital, a proposta de interesse deve contribuir com a melhoria dos resultados de interesse técnico e econômico de Mato Grosso do Sul. Além de promover o desenvolvimento e a sustentabilidade da bovinocultura de leite na região. O projeto será realizado com recursos do Funter (Fundo de Regularização de Terras), e o resultado da seleção será anunciado no dia 7 de abril.

Por Suzi Jarde

