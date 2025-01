Volta às aulas e um festival de infrações de trânsito na Capital; pais pedem por maior fiscalização

Famílias temem pela segurança dos filhos e prefeitura promete monitoramento no entorno das unidades

Com o retorno das atividades escolares, muitos pais anseiam pela segurança dos seus filhos. É comum ver filas duplas em frente às escolas durante o horário de entrada e saída dos alunos. Ainda, algumas crianças e adolescentes costumam a correr no meio da rua, seja para atravessar ou para chegar em seu carro, motivo pelo qual gera preocupações dos pais.

Os pais buscam alternativas para evitar o caos, como chegar mais cedo, estacionar longe para conseguir descer do veículo e pegar as crianças na porta da escola, ou pagar vans escolares para buscarem os filhos.

No caso de Vandelson Barbosa, normalmente, ele chega mais cedo para conseguir vaga e desce para pegar seu filho na porta da escola. Ele diz que faz isso, principalmente, pela segurança de sua criança, pois sabe dos riscos dele correr para o carro e sofrer algum acidente. Outro motivo que ele apontou à reportagem é o congestionamento do trânsito que a fila dupla causa.

“Quando chego mais tarde, é difícil conseguir vaga, o pessoal normalmente para em fila dupla, a gente evita parar em fila dupla para evitar, justamente, o congestionamento do trânsito. Algumas crianças também sofrem risco na segurança por conta dessa movimentação do pessoal, principalmente quando param em fila dupla. As crianças muitas vezes passam correndo para poder entrar nos veículos, então é muito perigoso ocorrer um acidente”.

O pai expressa, por fim, o apoio em acionar guardas em frente às escolas para reforçar esses controles de irregularidades. “Seria necessário algum guarda de segurança para monitorar esse pessoal, acredito que o pessoal da guarda municipal, ou mesmo a polícia militar, poderiam estar fazendo uma fiscalização melhor para evitar a fila dupla, por exemplo”, declara.

Para fugir do caos, Jaciara, mãe de dois meninos, revelou que estaciona o carro longe e vai andando para pegar as crianças. “Os meninos estudam em unidades diferentes, um com poucos alunos e o outro em um local mais movimentado, a alternativa é parar próximo de um e andar para buscar o outro”.

Juciara contou ao jornal O Estado que os seus filhos mudaram de colégio recentemente, mas que na outra escola enfrentava a mesma situação com o movimento de carros, contudo, ficava mais segura por conta da organização da escola.

“Às vezes causa esse tumulto mesmo. Na outra escola, a gente também tinha essa questão de fila dupla, mas eu acho que é normal, meio que se tornou cultural, já comum. Assim, a escola podia ajudar um pouquinho, eu acho, chamando as crianças conforme forem chegando os pais, pelo menos na outra escola era assim, então dá mais fluidez”.

Ao contrário dos relatos dos pais, a Prefeitura de Campo Grande garante que há monitoramento dessas questões e reforça a parceria com a Sedes (Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social).

“A Secretaria já está em andamento com as ações para a volta às aulas na REME 2025, e para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade escolar, haverá reforço das rondas nos perímetros das escolas, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Embora nem todas as unidades de ensino sejam monitoradas por câmeras, a ampliação desse recurso está entre as prioridades do município para fortalecer a vigilância escolar”, afirma em nota enviada ao jornal O Estado.

Questionados sobre o número de ocorrências irregulares em frente às escolas, o poder público nos absteve desta informação. Porém, enfatizam o monitoramento constante de paradas irregulares nas imediações das escolas, com fiscalização ativa para evitar transtornos e garantir um trânsito seguro. E que reforçaram as equipes de trânsito nas próximas semanas.

“Outras medidas incluem patrulhamentos ostensivos, ações preventivas contra situações de risco e um trabalho conjunto com as comunidades escolares para identificar possíveis vulnerabilidades. É esperado um aumento significativo na movimentação nesse retorno, e, por isso, as equipes de trânsito e segurança já estão mobilizadas para atender à demanda”.

Por Inez Nazira

