Procon registra variações de até 16% no preço dos combustíveis em Campo Grande

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul aponta que, no mês de dezembro, houve variação de até 16% no preço dos combustíveis em Campo Grande. Os dados foram coletados no dia 8 de dezembro, em 22 estabelecimentos comerciais.

O litro da gasolina comum apresentou a maior amplitude de preços, alcançando 16,10% nas compras com cartão de crédito, com valor médio de R$ 5,94. No pagamento em dinheiro ou débito, a variação chegou a 10,73%. Já a gasolina aditivada registrou oscilação de 16% no pagamento à vista, com preço médio de R$ 6,03.

No caso do etanol comum, houve variações de 5,28% à vista e 8,27% no crédito. O etanol aditivado apresentou diferença de 10,03%, exclusivamente no crédito.

O diesel S10 comum chegou a 11,32% na categoria crédito, enquanto o diesel S10 aditivado atingiu 3,34% no pagamento à vista.

Em relação ao GNV (Gás Natural Veicular), os preços se mantêm estáveis nos últimos cinco meses, com o metro cúbico vendido em média a R$ 4,49 à vista e R$ 4,69 no crédito.

Orientações

Para garantir a segurança e a economia dos consumidores, o Procon Mato Grosso do Sul recomenda que o abastecimento seja realizado, preferencialmente, no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto.

Também é necessário atentar-se para a presença do selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nos postos, às diferenças de preço e optar por promoções no trajeto habitual.

Desconfie ainda de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado e sempre evitar trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e prejudicar o sistema de alimentação do veículo.

Os detalhados do levantamento por posto e região estão disponíveis no site oficial do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), na área Informativos e Boletins.

Serviço

Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Dezembro: https://tinyurl.com/5ffen865 | Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Comparativo Novembro/Dezembro:https://tinyurl.com/muca9rd4.

