Procon Municipal encontra variação de até 31,72% no gás de cozinha 13kg

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal aponta variação de 31,72% no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor realizou pesquisa entre os dias 5 e 7 de setembro nos comércios da Capital, com objetivo de fornecer informações precisas aos consumidores, permitindo que eles possam tomar decisões mais conscientes ao adquirir esse produto essencial.

A pesquisa abrangeu diversos estabelecimentos da cidade, incluindo distribuidoras, revendedoras e supermercados. Durante o levantamento, foram verificados os valores praticados, e a disponibilidade do produto em 25 estabelecimentos e regiões. Segundo a pesquisa, o menor preço foi de R$94,90 e o R$105,00 reais.

“O Procon Municipal de Campo Grande reforça a importância da pesquisa de preços como uma ferramenta poderosa para o consumidor. Com a divulgação dessas informações, o órgão busca incentivar a concorrência saudável entre os estabelecimentos e contribuir para a estabilidade dos preços”, ressalta o subsecretario do Procon Municipal José Costa Neto.

O Procon Municipal recomenda que os consumidores de Campo Grande realizem pesquisa prévia antes de adquirir o gás de cozinha, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade e o atendimento oferecidos pelo estabelecimento, assim também a taxa de entrega.

