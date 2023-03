Procon encontra variação de até 130,35 % no preço de peixes na Capital

O Procon Campo Grande encontrou variação de até 130,35% no valor do quilo do pescado em peixarias na Capital. A pesquisa foi realizada com 15 produtos entre os dias 20 a 22 de março em função do alto consumo da proteína na Páscoa. Confira a pesquisa na íntegra.

Segundo a superintendência, a pesquisa vem de encontro com a preocupação da Subscretaria com a variação do preço do pescado neste mês de março, muito apreciado em virtude da Quaresma, costume cristão de não consumir carne vermelha durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, ou na Sexta-feira Santa.

A maior variação, de 130,35% foi encontrada na Sardinha, com o menor preço de R$ 12,98 na Peixaria Moura e o maior preço de R$ 29,90 na Peixaria Peixe Sul. Seguido do Camarão Rosa, sendo o valor mais caro de R$ 160,00 na Peixaria Rio Sul e o menor 87,50 na Peixaria Aero Rancho, uma variação de 82,86%.