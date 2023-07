Procon Dourados e CRMV firmam parceria para intensificar fiscalização em estabelecimentos veterinários

Nesta segunda-feira (10), o Procon de Dourados recebeu representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) para oficializar uma parceria. O objetivo é intensificar a atuação conjunta em estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal no município, bem como em clínicas veterinárias, pet shops e consultórios.

Durante a reunião de firmamento da parceria, estiveram presentes o diretor administrativo do Procon, Antônio Marcos Marques, as fiscais de defesa do consumidor do Procon de Dourados, o presidente do CRMV-MS, Thiago Leite Fraga, e a Médica Veterinária Fiscal do conselho, Patricia Francelino.

“Vamos traçar um termo de cooperação e um plano de trabalho para intensificar a fiscalização. Essa parceria trará mais segurança e efetividade no combate a quaisquer irregularidades nesse segmento, pois se trata de saúde pública”, afirmou Antônio Marcos Marques.

A atuação conjunta entre o Procon e o CRMV-MS tem como o objetivo garantir a qualidade dos produtos de origem animal comercializados no município de Dourados, bem como a segurança e o bem-estar dos animais nos estabelecimentos veterinários. A parceria irá fortalecer as ações de fiscalização e permitir uma atuação mais eficiente na identificação de possíveis irregularidades e infrações cometidas por estabelecimentos ou profissionais da área.

Canal de denúncias

O Procon de Dourados ressalta a importância da participação da população nesse processo. Em caso de identificação de irregularidades relacionadas a produtos de origem animal ou estabelecimentos veterinários, os consumidores podem realizar denúncias por meio do telefone: (67) 3411-7670. A denúncia é fundamental para garantir a efetividade da fiscalização e contribuir para a proteção da saúde pública e dos direitos dos consumidores.