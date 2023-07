Elizabeth Fonseca lança “Pedro Pato no Pantanal” nessa quarta-feira

Através do uso lúdico das palavras, a escritora e poetisa Elizabeth Fonseca criou o livro “Pedro Pato no Pantanal”, que explora a fauna, a flora e até mesmo a questão das queimadas na região. O livro tem como objetivo promover a conscientização ambiental entre o público infantil e utiliza uma técnica única e incomum chamada “limerique”, que consiste em poemas curtos e bem-humorados. Fonseca é uma das pioneiras no Brasil a utilizar essa técnica, e todas as páginas do livro seguem o padrão dos limeriques.

O livro faz parte de um projeto mais amplo, financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS) da Fundação de Cultura do estado. Esse projeto levou o material para as salas de aula da Escola Estadual Antônio Nogueira da Fonseca, em Terenos, onde foi trabalhado durante dois meses com cerca de 60 crianças de três turmas do quarto e quinto ano. Sob a orientação de Fonseca, as crianças aprenderam a recitar os versos do livro, com foco na entonação, dicção, memorização, gestos e outros aspectos da performance. Segundo a autora, a recitação ajuda a desenvolver a confiança, as habilidades de falar em público e a superar a timidez.

“O livro é totalmente metrificado. Participei de uma oficina com o escritor Leo Cunha em 2018, onde ele ensinou essa técnica, e gostei muito. Mas não me obriguei a usar limeriques em todo o livro; isso aconteceu naturalmente. Comecei a brincar e achei interessante, e assim a história foi surgindo. O limerique precisa ter humor, coisas absurdas, suspense, e foi assim que a história nasceu”, explica Fonseca. A técnica do limerique, comumente utilizada em livros infantis, consiste em poemas de cinco versos, onde o primeiro, segundo e quinto versos rimam, enquanto o terceiro e quarto versos são mais curtos e rimam entre si. Esse padrão proporciona ritmo e diversão. Alguns dos autores brasileiros mais conhecidos que já utilizaram limeriques são Clarice Lispector, Leo Cunha e Tatiana Belinky.

A escolha de focar no Pantanal, a maior planície alagável tropical do mundo, foi natural para Fonseca. “Eu já tinha o tema em mente antes de conceber o projeto, porque senti a necessidade de abordar essa questão. É importante introduzir esses temas para as crianças, para que elas possam aprender e entender a importância da preservação. Assim, elas crescerão mais conscientes”, detalha ela.

Com o objetivo de enriquecer a experiência dos jovens leitores e garantir acessibilidade para pessoas com deficiência visual, todo o livro foi gravado pela própria autora, que possui mais de 30 anos de experiência na área. O livro acompanha um código QR que dá acesso ao audiolivro, com uma trilha sonora exclusiva do Pantanal produzida por Gilson Espíndola e Gabriel Andrade. “A recitação valoriza a forma como o livro foi concebido, com os limeriques. Ouvir o audiolivro oferece uma experiência diferente”, afirma Fonseca.

No intuito de conscientização ambiental e de difusão da literatura, após o lançamento, 30% dos livros serão doados para a Secretaria de Estado de Educação (SED), mais 10% para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), para serem encaminhados para escolas públicas municipais e estaduais, 10% para o FIC/MS e 3% para a Escola Estadual Antônio Nogueira da Fonseca. “Acho que o mais importante é que os livros cheguem ao seu destino, que são as crianças”, justifica a autora.

Serviço:

O livro infantil “Pedro Pato no Pantanal”, de autoria de Elizabeth Fonseca, publicado pela Life Editora, será lançado nesta quarta-feira, dia 12 de julho, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Calógeras, nº 3000 – Centro (Esplanada Ferroviária), a partir das 19 horas. O projeto “Pedro Pato no Pantanal” foi realizado com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS 2021), uma iniciativa da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.