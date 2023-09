Procon de Três Lagoas realiza pesquisa de preços para carne bovina, suína e de aves 

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas, conhecido como PROCON TL, realizou nos dias 18 e 19 de setembro uma pesquisa de preços para auxiliar os consumidores da cidade na hora de comprar carne bovina, suína e de aves.

A pesquisa abrangeu 30 variedades de carnes em 12 estabelecimentos da região. Um dos principais destaques da pesquisa foi o preço do coxão mole, uma carne de 1ª linha. O quilo dessa carne mantém uma média constante em relação ao mês de maio, variando entre R$ 31,90 e R$ 45,55, dependendo do estabelecimento.

Para aqueles que preferem a carne suína, a pesquisa revela que o quilo do pernil tem uma variação considerável, indo de R$ 11,99 no estabelecimento mais econômico até R$ 24,90 no mais caro. Já a sobrecoxa de frango, por sua vez, apresenta uma amplitude de preços que vai desde R$ 10,90 até R$ 25,00 por quilo.

Além disso, o estudo também apontou que o quilo da costela, outra opção popular entre os consumidores, oscila entre R$ 19,90 e R$ 27,90.

Essa pesquisa de preços visa oferecer informações relevantes para os consumidores, permitindo que façam escolhas conscientes na hora de comprar carne, um dos itens essenciais na alimentação do brasileiro. Com um panorama claro dos preços praticados, os consumidores poderão buscar economia sem comprometer a qualidade dos produtos adquiridos.

Confira a pesquisa aqui.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

