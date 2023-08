Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições do curso gratuito de Libras na Capital

O prazo de inscrição para o Curso de Libras Nível I – 2023 vai até hoje, sexta-feira (11). O curso é ofertado pelo CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez) em Campo Grande e tem carga horária de 80 horas.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter uma conta gmail (serviço gratuito de correio eletrônico da Google) ou edutec.sed.ms.gov.br (serviço de correio eletrônico da Google exclusivo para professores e estudantes da REE/MS), para envio dos vídeos da atividade prática. Todas as informações referentes ao curso serão enviadas pelo e-mail cadastrado.

A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas e excluisivas para maiores de 15 anos de idade. E os interessados devem realizar a inscrição através do link: https://forms.gle/5TbjCw7gP7TkDpFTA

O deferimento das inscrições seguirá a ordem de prioridade: 1° Professores da Rede Estadual de Ensino; 2° Familiares de estudantes surdos da Rede Estadual de Ensino; 3° Professores da Rede Estadual de Ensino atuantes na Educação Especial; 4° Professores de outras Redes de Ensino; 5° Acadêmicos de licenciatura; 6° Comunidade em geral

O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) está à disposição para informações adicionais, se necessárias, pelo telefone (67) 3314-1961. O início das aulas está previsto para o dia 21 de agosto de 2023.

Com informações do Governo de MS.

