Preço do sal varia 69,62% nos supermercados

Custo médio do produto é de R$ 3,87

O preço do sal tem ficado, literalmente, salgado para o bolso do consumidor campo- -grandense. O produto é encontrado entre R$ 2,69 e R$ 5,75, diferença de 69,62%. Os dados fazem parte da pesquisa de preços realizada pelo jornal O Estado, em seis supermercados, comparando o preço de 28 itens da cesta básica.

O arroz de 5 kg, da marca Tio Lautério, variou 27,16%: enquanto no Atacadão custa R$ 18, no Comper está sendo vendido por R$ 22,89. O valor médio é de R$ 20,17. O feijão, de 1 kg, da marca Bem-Te-Vi, é encontrado de R$ 7,98 a R$ 8,49 (12,16%), com custo médio de R$ 8,48.

O leite integral de 1 litro, da marca Italac, variou 21,44%. No supermercado Assaí custa R$ 4,85 e no Nunes, R$ 5,89. O valor médio que o consumidor vai precisar gastar para comprar o produto é R$ 5,34.

O quilo da batata apresentou diferença de 66,89%, entre um estabelecimento e outro. Enquanto no Atacadão é vendido por R$ 2,99, no Nunes está R$ 4,99. O preço médio é de R$ 4,12.

O preço do quilo do frango congelado varia de R$ 7,99, no Assaí e no Fort Atacadista, a R$ 13,99, no Pires. A variação entre os dois preços é de 75,09%, com custo médio de R$ 10,49.

Higiene e limpeza

O sabão em pó (Omo), de 1,6 kg, foi encontrado nas prateleiras entre R$ 21,99 e R$ 23,99 (9,10%). O valor médio ficou em R$ 23,14.

A unidade do sabonete Lux obteve preço médio de R$ 2,91 e variação de 82,01%. No Atacadão e no Fort Atacadista, o produto está R$ 2,39, ao passo que no Assaí está R$ 2,59.

