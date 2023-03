Horóscopo do dia: Previsão deste sábado para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

É um sabadão perfeito sem defeitos que você quer, meu docinho de morango? Então toma e se esbalda! Hoje o céu tá forrado de aspectos positivos e as estrelas conspiram a favor da sua felicidade. Além de seguir brilhando no seu signo, Vênus troca figurinha com Marte e esquenta as turbinas da paixão, mandando proteção extra para o amor e o sexo. Seu poder de sedução e boa lábia estão irresistíveis e as energias serão maravilindas na paquera, na conquista e no romance. O dia ainda promete alegrias nas amizades, sucesso no trabalho e nos contatos em geral. As finanças também vão contar com os bons estímulos dos astros e eles garantem que o momento excelente para multiplicar seus ganhos – é amém que fala?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros só mandam vibes generosas neste sábado, a exemplo de Mercúrio e Urano, que alimentam a sua vontade de conquistar objetivos, melhorar de vida e realizar alguns dos seus sonhos. Além de contar com seus dons para se destacar, tudo indica que terá apoios importantes de colegas e pessoas que te admiram. O dia também será oportuno para pesquisar e descobrir alternativas que ajudem a incrementar seus ganhos, sem falar que há boas chances de quitar pendências e se livrar de uns pepinos. Nos assuntos do coração, pode pintar um clima com alguém que conhece e você estará em busca de certezas: vai querer definir logo a situação. Noite repleta de estímulos para fisgar o crush e encantar o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjos tão lacradores hoje e você que faz parte do time pode mandar muito bem nas relações sociais, pessoais e profissionais. Com seu jeito simpático, alegre e extrovertido, vai chamar atenção onde quer que esteja e atrairá companhias num piscar de olhos. Marte segue empoderado no seu signo e troca likes com Vênus, garantindo um sábado glorioso nas amizades e no amor. Aliás, um crush que combina super contigo pode se declarar e já falar de namoro. Na relação com o love, o sábado não poderia ser mais estimulante e animado. O seu astral também tá blindado em matéria de dinheiro e negociações lucrativas podem ser feitas, só não conte pra ninguém – hoje o segredo será mesmo a alma do sucesso.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje as estrelas jogam no seu time e revelam que você pode marcar golaços, caranguejinha! Amor e trabalho serão os assuntos em evidência neste sábado e tudo indica que vem chuva de elogios por aí. Você tem mais é que explorar os seus talentos para se destacar e abraçar as oportunidades que vão surgir. Seu carisma e sua vaidade também se fortalecem e o momento é ideal para valorizar a sua imagem – bora atualizar as selfies! Há chance de conhecer pessoas superinteressantes e atrair novos contatinhos através das redes sociais ou em programas diferentes com a turma. Noite de ótima sintonia com a galera e até uma amizade colorida pode decolar. Clima alegre e descontraído com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Pronta para divar e arrasar neste sabadão, minha consagrada? Se depender de Vênus e Marte, é exatamente o que deve acontecer e os astros garantem sucesso pleno em agitos, passeios e baladas com amigos. Você tem tudo para encontrar sua alma gêmea, mas se já escolheu o crush não perca tempo: é hora de revelar o que sente. O período da manhã pode ser mais maneiro e as atividades de rotina devem concentrar as suas atenções, mas a partir da tarde as coisas mudam de figura. Não vai faltar convite para sair e as opções serão tantas que você pode até ficar em dúvida – siga o seu coração! Se tem um romance firme, as afinidades ficarão cristalinas e você vai se sentir feliz da vida ao lado do seu mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O sábado chegou com muitas promessas, meu cristalzinho, e sua disposição tá bombando hoje, seja para agilizar suas metas profissionais, seja para ganhar dinheiro. Suas iniciativas devem render ótimos resultados e o prêmio pela sua dedicação pode vir em forma de melhoria em salário ou comissão – glória Deux! O dia também é indicado para repaginar o visual e mudar algo que deseja – que tal um novo corte de cabelo? Nas relações pessoais, o astral é de união e sintonia com parentes, amigos e pessoas queridas. A noite será perfeita para começar um envolvimento e até namoro à distância recebe vibes excelentes. Se tem um mozão para chamar de seu, aguarde momentos deliciosos e altos papos com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Bolando mil planos para o fds, minha consagrada? Pode seguir em frente porque os caminhos estão escancarados para as coisas fluírem exatamente como você deseja. Programas que envolvam viagens ou passeios têm tudo para dar certo. Há sinal de mudanças em parceria, sociedade ou associação, mas devem ser muito positivas e vão ampliar seus horizontes. Saúde fortalecida pelos astros e ótimas energias nas relações pessoais. Se está na pista, seu jeito estará ainda mais charmoso, comunicativo e envolvente, sinal de que vai lotar sua agenda de novos contatinhos e pode cravar uma conquista gloriosa. Se já tem seu benzinho, use e abuse da sua criatividade e seducência para fazer o love comer na sua mão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quem espera novidades sobre amor, trabalho ou dinheiro pode levantar as mãos para o alto e agradecer! Hoje as estrelas esparramam energias superpositivas e o sábado já começa com as bênçãos astrais de Vênus e Marte. Essa dupla indica ótimas perspectivas para você brilhar no emprego ou então realizar uma negociação bem lucrativa. Vai à luta, confie nas suas qualidades e mostre do que é capaz, bebê! A saúde também tá on e você vai esbanjar vitalidade. Nos assuntos afetivos, a temperatura deve atingir picos elevados e paquera com colega pode pegar fogo. À noite, seus encantos ficam nítidos e a conquista tem tudo para ser um arraso. Com o mozão, o clima é de harmonia.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com os apoios astrais que você vai receber hoje, só digo uma coisa: benzadeus, Sagita! A Lua não ajuda e nem precisa, pois Vênus e Marte farão o dia ficar forrado de boas vibes. Eles deixam sua alegria tinindo e você vai contagiar quem convive e trabalha contigo rapidinho. Também garantem que a sua sorte estará de plantão e há possibilidade de faturar algo em jogo, rifa ou aposta. Os astros ainda apontam boas notícias sobre saúde de parente que estima muito. Agora, as melhores indicações são para a sua vida amorosa e nesse quesito não tem pra ninguém. Você vai exercer um forte poder de sedução e saberá deixar o crush que deseja fisgar aos seus pés. A dois, a sintonia será perfeita com o love.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Taí um sabadão feito de encomenda para você lacrar e lucrar, meu bombonzinho de avelã! Mercúrio forma aspecto maravigold com Urano, deixa seu instinto para negociar apuradíssimo e revela que o dia é propício para encher o bolso. Seu signo tem tudo para sair no lucro com compras, vendas, trocas, atividades que envolvam comunicação, internet, comércio, serviços terceirizados e coisas inovadoras. A maré também tá sortuda nos contatos e relacionamentos em geral e você vai conquistar a simpatia alheia com facilidade. Na paixão, os ventos sopram a favor dos seus ideais afetivos e a hora de expressar o que sente é agora: Até um amor do passado pode te abordar na pista. Romance cheio de carinho e aconchego.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sabadou com previsão de muito amor na sua vida e dindim no bolso – ô glória! Vênus e Marte despejam vibes super favoráveis para quem está na solteirice encontrar o love perfeito e tudo indica que não vai demorar. Com seu jeito charmoso, ousado e bom de papo, você fará um tremendo sucesso na paquera: vai com tudo que a conquista é tua, meu cristalzinho! Na relação a dois, o clima é de pura sintonia com o mozão. Hoje Mercúrio também fertiliza suas ideias criativas, turbina sua sorte e promete melhorias na situação financeira – bora lá faturar! O dia ainda é indicado para cuidar de interesses em casa, acertar detalhes sobre aluguel, mudança ou outros assuntos que envolvam seu lar e seus parentes.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Qual é seu maior desejo para hoje: ganhar uma grana extra ou arranjar emprego? Tô vendo no seu horizonte! Ah, quer fazer bonito no trabalho? Também vejo que você tem tudo para se destacar! O dia traz grandes promessas para quem sonha com sucesso profissional e financeiro, mas as boas vibes não param por aí! Para fechar esse sábado abençoado com chave de ouro, os astros ainda protegem sua vida familiar, iluminam seus caminhos no amor e dão a maior força para a sua felicidade ser real e oficial. Se está a fim de alguém, seu jeito envolvente, apaixonado e carinhoso deixará o crush paradão na sua. Se vive um relacionamento, vai ser fácil, fácil convencer e encantar o xodó, que só terá olhos para você.

