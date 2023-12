Preço do óleo cai quase pela metade, em um ano

Depois de ser encontrado nas prateleiras dos supermercados por quase R$ 10 no ano passado, o óleo de soja caiu pela metade do preço, passando a custar R$ 4,99.

É o que mostra a pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado, comparando itens em seis estabelecimentos. Em junho do ano passado, por exemplo, o óleo de soja de 900 ml custava R$ 9,35, no supermercado Pires, no mesmo período deste ano, passou a custar R$ 4,99.

O arroz de 5 kg, da marca Tio Lautério, custa entre R$ 18,95 e R$ 23,15, uma diferença de 22,16%. O preço médio calculado é de R$ 22,04. Outro item bastante presente na mesa do brasileiro, o feijão, é encontrado nas prateleiras por R$ 6,89, no Nunes e R$ 9,25, no Comper, apresentando uma diferença de 34,25% e preço médio de R$ 5,36.

Muito consumido, por ser considerado um alimento acessível à população, o ovo médio de 12 unidades custa entre de R$ 9,79 e R$ 11,99 (22,47%). O preço médio ficou em R$ 11,09.

O leite integral de 1 litro, da marca Italac, custa R$ 4,79, no supermercado Nunes e R$ 5,99, no Assaí. A diferença entre os estabelecimentos é 25,05%. A média que o consumidor gasta para comprar os produtos é R$ 5,35. A batata, que está diariamente na lista de compras, apresentou variação de preço de 117,06%. De acordo com a pesquisa, o quilo custa entre R$ 2,99, no Assaí, e R$ 6,49, no Comper. O preço médio é de R$ 4,90. O quilo da banana custa entre R$ 3,49 e R$ 8,49 (143,27%), com preço médio de R$ 5,83. O frango é um dos alimentos mais procurados nos mercados, para ser servido como proteína, nas refeições.

Nos estabelecimentos pesquisados, o quilo está custando entre R$ 7,59 e R$ 13,99. A variação é de 84,32% e o preço médio, de R$ 9,55.

Higiene e limpeza

O sabão em pó de 1,6 kg, da marca Omo, está custando R$ 21,95, no Comper e R$ 23,90 no Pires, Nunes e Fort Atacadista. A variação entre os estabelecimentos é de 8,88%, e o preço médio, de R$ 23,22. Na linha de higiene pessoal, a unidade do sabonete da marca Lux custa entre R$ 3,49 e R$ 3,59. Houve uma variação de 44,18% e a média de preço calculada é R$ 2,94.

Por Suzi Jarde– Jornal O Estado do MS.

