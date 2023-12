Linha internacional que liga Ponta Porã e Paraguai recebe investimentos

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinaram ontem (2), a ordem de serviço para revitalização da linha internacional de Ponta Porã. A obra, orçada em R$ 85 milhões, visa mudar a cara da linha internacional da fronteira. Ao jornal O Estado, o prefeito da cidade, que faz divisa com o Paraguai, detalhou que a obra será voltada para a modernidade.

A revitalização trata-se de uma obra urbanística emblemática na linha internacional, que separa Ponta Porã de Pedro Juan Caballero (Paraguai), região de grande circulação de pessoas e de mercadorias, que foi idealizada pelo ex-prefeito Hélio Peluffo, arquiteto por formação. Além de ordenar a área, o investimento beneficiará diretamente o turismo de compras, tornando a cidade um destino ainda mais atrativo. A obra é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, em parceria com o Fonplata – Banco de Desenvolvimento e o Governo do Estado. O prazo de execução é de 12 meses. “Será implantada ciclovia iluminada, pista de caminhada, estacionamento, construção do terminal de ônibus, construção do apoio ao frete, guaritas do estacionamento, além da destinação de espaço para a futura construção de comércio de contêineres. No lote 2, ainda será feito um espaço de base de concreto para construção de parquinhos e pista de skate, além da construção de quadras”, destacou o prefeito.

Conforme Campos, esta é uma das maiores obras já realizadas em Ponta Porã, não só pelo volume de recursos. “Primeiro, queremos dividir essa conquista com o ex-prefeito Hélio Peluffo, atual secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que um dia idealizou esta obra, como grande visionário que é. Agora, coube a nós dar início à revitalização e, no futuro, entregar à população uma obra dessa envergadura, que promete modernizar, embelezar e dar novas opções de lazer para o povo. Somos gratos também ao governador Riedel, que entendeu e atendeu à nossa demanda, que será tão importante para o desenvolvimento de Ponta Porã”, salientou.

Chamado de Polígono da Linha Internacional, o projeto inclui obras urbanísticas e de infraestrutura, valorizando um espaço nobre com embelezamento arquitetônico futurista e equipamentos. “A revitalização vai transformar a Linha Internacional, melhorando a mobilidade urbana e integrando as duas cidades irmãs”, finalizou ele.

Por Brenda Leitte– Jornal O Estado do MS.

