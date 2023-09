Preço do leite volta a se aproximar de R$ 6

Produto variou 20,88% na pesquisa desta semana

O litro do leite voltou a se aproximar de R$ 6, conforme aponta pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado. O produto variou 20,88%, nesta semana.

Os valores encontrados nas prateleiras foram de R$ 4,79, sendo o valor mais em conta e o preço mais caro foi de R$ 5,79. Em 2022, o custo médio do litro do leite chegou a R$ 6,59.

Um dos mais importantes alimentos da cesta básica, o arroz, teve variação de 23,29%, sendo vendido a R$ 24,40 no Atacadão e R$ 19,79 no Fort. A média ficou em R$ 21,94.

O feijão de 1 kg variou 42,94% nos pontos de vendas, custando R$ 4,89 no Assaí, Atacadão e Fort, e por R$ 6,99, no Pires. A média do preço ficou em R$ 5,60.

O óleo de 900 ml, Concórdia, é vendido a R$ 4,69 no Comper e por R$ 5,09, no Assaí. O preço médio nos estabelecimentos pesquisados é de R$ 4,90. A variação foi de 8,53%.

O trigo de 1 kg teve variação de 46,82%, custando R$ 2,99 no Fort e R$ 4,39, no Nunes. O custo médio para o produto, segundo a pesquisa, foi de R$ 3,62

O pão de forma custa, em média, R$ 8,15, nos supermercados. O produto está sendo vendido a R$ 7,29, no Fort e por R$ 9,29, no Nunes (27,43%).

No setor de hortifrúti dos supermercados, a variação dos alimentos ultrapassa os 50%. O quilo da cebola, por exemplo, está sendo vendido a R$ 2,69 no Assaí e por R$ 4,39, no Comper, variando 63,20%. A média apontada é de R$ 3,45.

A banana apresentou uma variação de 80,16%, custando R$ R$ 4,99 (Fort) e por R$ 8,99 (Comper). O custo médio foi de R$ 7,15.

No açougue, o quilo do coxão mole a vácuo variou 46,88%, sendo vendido a R$ 27,90, no Atacadão e Pires e por R$ 40,98, no Comper. A média foi de R$ 32,26.

Setor de limpeza

O creme dental Colgate obteve o preço médio de R$ 4,84, sendo vendido por R$ 3,98, no Comper e R$ 5,79, no Nunes (45,48%).

Já o sabão em pó Omo custa entre R$ 19,75, no Assaí e R$ 24,90, no Atacadão. A média calculada é de R$ 22,74 e a variação foi de 26,08%.

Por fim, o sabão em barra com 5 unidades está sendo vendido por R$ 11,85 no Assaí e por R$ 14,99, no Pires, uma variação de 26,50%. A média apontada é de R$ 12,90.

Por Suzi Jarde – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

