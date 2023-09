Banda de reggae, Maneva faz luau hoje na Capital

‘Amor, energia e música’ é a proposta da banda Maneva que realiza show hoje (23) no Rádio Paulista

Neste sábado (23), com apresentação especial, quem sobe ao palco do Arena Sunset é a banda paulistana Maneva. Um dos principais nomes do reggae brasileiro, a banda é destaque por composições autorais, como “Saudades do Tempo” e “Êxodo”, alguns dos sucessos que marcaram a trajetória e a essência do grupo. Sempre gratos e admiradores fiéis de músicos que os influenciaram nestes 18 anos de carreira, os covers realizados pela banda é outra característica que costuma chamar a atenção dos fãs, não à toa, pois os músicos lançaram, em junho de 2023, “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, projeto que trouxe aos clássicos da MPB os arranjos do som jamaicano, e o repertório vai desde “Anunciação”, clássico memorável de Alceu Valença até a “A Queda”, de Glória Groove. Com um trabalho marcado por composições com mensagens positivas, que propagam harmonia e boas energias, sentimentos propostos desde o nome da banda que, de origem africana, significa “prazer”, é com esse intuito que, a partir das 18h, na Arena Sunset, os cinco integrantes chegam à Capital. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente, via site e os valores variam conforme o setor.

de amor, energia e música!”, enfatiza Tales de Poli, vocalista da banda também formada pelo percussionista Diego Andrade, Fabinho Araújo na bateria, o guitarrista Felipe Sousa e o baixista Fernando Gato que, em entrevista ao jornal O Estado, comentam sobre o último trabalho de sucesso “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, sua trajetória e expectativas

O Maneva surgiu em 2005, de maneira espontânea, a partir de conversas despreocupadas entre Tales e Diego que, em tardes de domingo, começaram a trocar composições e desenvolvê-las até formar a banda de estima que são hoje.

“Maneva é esse misto de música, sonhos e sentimentos e é essa sensação que queremos levar ao nosso público, sensação de amor, prazer, felicidade, boas vibrações. Então, nós cinco nos juntamos porque acreditávamos num sonho. Hoje, digo que ele é muito real. Viver da música e para a música é um caminho muito difícil, mas imensamente prazeroso”, explica Diego.

Quase duas décadas de carreira

Com 18 anos de estrada, foram inúmeras as premiações e reconhecimentos conquistados em homenagem ao trabalho do grupo. Ao todo, são 19 certificações, incluindo nove de Ouro, seis de Platina, um de Platina Triplo e três de Diamante. São 2,3 bilhões de streams e uma indicação ao Grammy Latino. Para o guitarrista Felipe, 2023 é um ano de agradecimento a tudo que foi conquistado.

“Tínhamos um sonho, uma vontade imensa de viver da música e para a música. Hoje, conquistamos essa independência e história. Em 2023 completamos 18 e fizemos deste sonho o nosso maior desejo. Então, temos motivos para comemorar e agradecer”.

Diante de tantas gratificações e uma trajetória de êxito, Maneva resolve fazer um tour pelos artistas que tanto admiram. Reunindo diferentes gerações e segmentos da música, os músicos prestam essa homenagem que, também, foi uma alternativa em períodos difíceis, como a pandemia.

“O Maneva ficou conhecido no Brasil todo pelas obras autorais. Naquele momento tão delicado, decidimos apostar em uma transmissão ao vivo no YouTube, apenas com clássicos da música popular brasileira com arranjos do som jamaicano. Nossa intenção era unir todas as tribos em uma só voz e isso aconteceu. Foi lindo, expressivo, impactante, inclusive para nós”, afirma Tales.

Em um momento que os palcos estavam inacessíveis e a conexão presencial com o público parecia sonho, a ideia transformou-se em uma transmissão de “Tudo Vira Reggae – Volume 1 e 2”, que gerou nada menos que uma certificação de Ouro, com 156 milhões de streams. Mas, a vontade de realizar o projeto nos palcos persistiu.

“Naquele momento tínhamos o desejo de levar o ‘Tudo Vira Reggae’ para o público, sentir a energia das pessoas em um show e isso aconteceu em ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo’, álbum que estamos lançando e foi gravado no dia 8 de junho, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com ingressos esgotados e uma constelação ao nosso lado. Foi um momento mágico, inesquecível. Valeu a pena esperar acontecer. O resultado ficou extraordinário”, destaca, com entusiasmo, Tales.

O projeto possui em seu repertório obras primorosas de artistas e compositores, canções clássicas no país compõem seu repertório “Meu Pedaço de Pecado”, de João Gomes; o medley de “Codinome Beija- -Flor” e “Catedral”, hits de Cazuza e Zélia Duncan, canções consagradas reinterpretadas com parcerias de notabilidade, como os duetos com Marcelo Falcão, Toni Garrido, Felipe Araújo e Vitor Kley, nas faixas “O Que Sobrou do Céu”, “Toda Forma de Amor”, “Evidências” e “Morena”, respectivamente. Tales ainda comenta que, assim como artistas de outrora cravaram seus sucessos de forma atemporal, Maneva se inspira nessa conduta e carrega como inspiração; por isso, a homenagem também se faz essencial.

“Nosso foco não é ter números e certificações. Nossa meta é produzir canções que serão eternas, que viverão daqui a 100, 200 anos. E esse grupo (de artistas) conseguiu o feito. Nós amamos cada um deles, é muito carinho e respeito de nossa parte, são ídolos! Unimos esses dois sentimentos para produzir o álbum”, destaca o vocalista.

Sobre planos após “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, a banda comenta que retornará ao projeto autoral, essência da banda.

“Sem férias! Agora é hora de curtir o lançamento de ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo’, mas já pensando no próximo projeto. Nós não paramos nunca. Inspiração é o que não falta. Aliás, é uma das nossas características, observar e escrever, buscar canções que falem com o nosso coração, toquem a nossa alma. A música cura e temos essa certeza”, revela o baterista Fabinho.

Em conversa com o promotor, Renan Stramandinolli, do Luau da Rádio Paulista, projeto que visa trazer shows de artistas renomados de expressão nacional à Capital desde 2021, Renan destaca que Maneva, em Campo Grande, é uma alternativa às tradições musicais habituais que se consagraram na cidade. Atendendo a um público que está ansioso por atrações iguais a essa, as expectativas do promotor se exibem altíssimas.

“O propósito é justamente trazerestilos fora do eixo pagode, sertanejo e funk, que predominam. O Luau da Rádio Paulista nasceu no pós-pandemia, com a banda Rádio Paulista chamando outras bandas parceiras e cresceu muito rápido, trazendo de 3 a 4 artistas nacionais por ano. O que motiva é sempre o evento estar lotado. Então, as expectativas quanto ao Maneva são as melhores possíveis, previsão de mil pessoas num dia especial da música alternativa na Capital do sertanejo.”

Tales ainda finaliza a entrevista enviando um recado aos fãs: “não vemos a hora de aparecer no Mato Grosso do Sul. Terra de gente boa, linda e de coração quente. Em breve, estaremos com vocês. Bora para o reggae, pae!”. Os ingressos variam de 60 a 3 mil reais e podem ser comprados por meio do link: https:// www.ticketfire.com.br/evento/1098/ luau-da-radio-com-maneva.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.