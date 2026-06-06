Preço da banana despenca com redução de 12,52% e lidera movimento de alívio para o consumidor

Foto: Marcos Maluf
Foto: Marcos Maluf

Levantamento semanal do O Estado identificou recuo da fruta e estabilidade em parte dos itens essenciais consumidos pelas família na Capital

Conforme pesquisa realizada pelo jornal O Estado, os preços da cesta básica voltaram a apresentar oscilações nesta semana em Campo Grande. O destaque do levantamento foi a redução no valor da banana nanica, um dos itens mais consumidos pelas famílias e que registrou queda em comparação com as últimas semanas. A fruta foi encontrada entre R$ 4,49 e R$ 6,99 o quilo nos seis supermercados pesquisados. Além da redução observada em alguns estabelecimentos, a banana apresentou uma variação de 55,7% entre o menor e o maior preço, reforçando a importância da pesquisa antes das compras.

Entre os itens do hortifrúti, a maior diferença de preços continua sendo registrada no alho. O produto variou entre R$ 17,99 e R$ 35,90 o quilo, uma diferença superior a 99% entre os extremos. O tomate também apresentou forte oscilação, sendo encontrado entre R$ 8,99 e R$ 12,99. Já a cebola variou de R$ 4,99 a R$ 6,99, enquanto a maçã ficou entre R$ 5,65 e R$ 8,99 e a laranja entre R$ 2,45 e R$ 4,45 o quilo.

Nos produtos básicos da alimentação, o arroz de cinco quilos foi encontrado entre R$ 14,89 e R$ 17,59. O feijão carioca apresentou preços entre R$ 8,49 e R$ 10,75, enquanto o óleo de soja variou de R$ 5,89 a R$ 7,09. O açúcar refinado teve preços entre R$ 5,19 e R$ 6,95. O café segue entre os itens que mais pesam no orçamento doméstico. O pacote de 500 gramas do Três Corações foi encontrado entre R$ 23,90 e R$ 35,99, mantendo preços elevados nos supermercados pesquisados.

Nas proteínas, o quilo do frango congelado apresentou valores entre R$ 9,45 e R$ 11,99. O coxão duro registrou uma das maiores diferenças da pesquisa, variando entre R$ 39,89 e R$ 56,90 o quilo. Já a paleta suína foi encontrada entre R$ 10,89 e R$ 16,90. Entre os derivados do leite, o litro do leite integral variou de R$ 4,99 a R$ 5,99, enquanto a margarina de 500 gramas foi encontrada entre R$ 8,99 e R$ 10,98.

Os produtos de limpeza e higiene também apresentaram diferenças significativas entre os estabelecimentos. O sabão em pó de 1,6 quilo variou entre R$ 20,89 e R$ 27,99, o sabão em barra ficou entre R$ 8,90 e R$ 16,49, e o detergente foi encontrado entre R$ 1,89 e R$ 3,29.

O levantamento mostra que, mesmo com a queda da banana nanica e a estabilidade de alguns itens essenciais, a variação de preços entre supermercados continua elevada. Por isso, pesquisar antes de comprar segue sendo uma estratégia importante para economizar.

Por Polyana Vera

 

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