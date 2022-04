Postos de combustíveis são autuados por reajuste irregular de preços em Três Lagoas

Em Três lagoas, município distante 333 km da capital, 16 postos de gasolina foram autuados por aumento irregular nos preços da gasolina e do diesel. O Procon TL (Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas) aplicou a medida depois de receber denúncias sobre os reajustes.

Após as denúncias, o Procon apurou que o aumento nos postos de combustíveis foi feito antes do anunciado pela Petrobrás, no dia 11 de março. Segundo os consumidores, no dia 10 de março os postos já estavam cobrando o preço que ainda seria reajustado.

De acordo com o Procon de Três Lagoas, foram notificados 25 postos de combustível. Esses terão que apresentar todas as notas fiscais de entradas e saídas de produtos e as vendas ocorridas durante os dias 01 à 11 de março, no prazo máximo de 3 dias. Foi constatada irregularidade em 16 empresas no reajuste de preços.

Os estabelecimentos tem o prazo de 10 dias para contestar a autuação, a partir da data de recebimento da notificação. Segundo o artigo 39 do Código dos Direitos do Consumidor é considerado crime o reajuste de preços sem justa causa e sem o aviso prévio para o consumidor.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.