Plano de Desenvolvimento da Fronteira em MS terá investimento de R$ 611 mil

Contando com investimento de R$ 611,4 mil, um estudo será realizado para auxiliar no diagnóstico que possibilitará a implementação do Plano de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira de Mato Grosso do Sul. Recursos a serem empenhados na atividade foram definidos na última terça- -feira (20), durante reunião. Estiveram presentes na ocasião, o secretário da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente Econômico, Produção e Agricultura Familiar) Jaime Verruck; o adjunto do órgão, Ricardo Senna, além do reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Marcelo Turine.

O valor total da verba destinada será por meio do TED (Termo de Execução Descentralizada) e partirá da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste).

O estudo que fará o diagnóstico detalhado para identificação de demandas necessárias, incluindo as potencialidades regionais, será efetuado pela UFMS e visa construir uma carteira de projetos estratégicos com o objetivo de desenvolver e implementar ações que promovam melhorias na vida daqueles que residem em regiões fronteiriças do Estado.

De acordo com o Plano, o trabalho terá como base sete eixos estratégicos, sendo estes, segurança pública, saúde, educação, infra-estrutura e logística, desenvolvimento econômico, turismo e ainda o meio ambiente. Um dos responsáveis por efetivar o programa, o secretário Jaime Verruck destacou os esforços empenhados. “Nós conseguimos o recurso que será investido em um estudo de diagnóstico e uma carteira de projetos para a zona de fronteira do Mato Grosso do Sul. Atualmente já trabalhamos num projeto estratégico para o desenvolvimento da zona de fronteira junto com a Sudeco e hoje nós tivemos lá na universidade federal, a informação de que os recursos serão liberados para o estudo”, salientou.

Verruck também aproveitou para ressaltar a importância da região de fronteira em Mato Grosso do Sul. “Temos que ter um olhar específico para a nossa fronteira, o projeto que estamos fazendo é transversal de movimento econômico, mas vai ter também um olhar para a saúde, para a tecnologia, a integração econômica, integração cultural e questão de sanidade animal”, disse.

Por fim, Verruck concluiu pontuando os objetivos, lembrando que o estudo também será feito em parceria com o estado vizinho, Mato Grosso. “É fazer um diagnóstico e ter uma carteira de projetos para o Centro-Oeste”.

Plano De Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira

Através de resolução nº 10, criada em novembro de 2009, o Governo Federal através do Grupo de Trabalho Interfederativo de Integração Fronteiriça, instituiu novos órgãos para compor o grupo. Sendo assim por meio do disposto o no art. 3º, § 3º, do Decreto nº 6.181, de 3 de agosto de 2007, considerou a necessidade de se articular as diversas ações de Estado sobre o tema da integração fronteiriça para elaborar propostas que visem ao desenvolvimento e à articulação de ações de integração nas regiões.

Este Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul é resultado natural do processo de favorecimento da integração fronteiriça, deflagrado no Documento Síntese do PDR 2030 (Plano de Desenvolvimento Regional).

O objetivo geral consiste em construir a segurança cidadã, melhorando a qualidade de vida, promovendo o desenvolvimento econômico, institucional e socioambiental sustentável na faixa de fronteira.

