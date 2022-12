Polícia Militar adota mapeamento tecnológico contra criminalidade

Em Campo Grande, equipes permanecem em locais estratégicos para reduzir número de furtos e roubos

A Operação Boas Festas que começou há mais de dez dias em Campo Grande e neste ano conta com uma nova tecnologia para o mapeamento de demandas, onde está sendo empregado de forma motorizada, havendo mudança no foco das ações, com planejamento estratégico e gestão centralizada de todas as ações do efetivo envolvido na operação em uma central (Batalhão de Operações Virtual), de onde são mapeados as demandas do centro da cidade e também dos demais corredores comerciais, bancários e gastronômicos existentes nos bairros da Capital.

Em tempo real, do Centro é possível acompanhar o deslocamento das viaturas, com o emprego da geoanálise. O CPM está utilizando também outros recursos tecnológicos oferecidos pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Com esse método, apenas nos primeiros 10 dias de operação houve a redução de 26,25% os crimes de furto em Campo Grande, comparado com o mesmo período do ano passado.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes que são designadas para a Operação Boas Festas, se dedicam exclusivamente à operação, priorizando a prevenção de todo tipo de crimes, principalmente o furto, que tende a aumentar nessa época do ano com mais fluxo de caixa devido às comemorações de final de ano e ao pagamento do 13º salário.

Outra diferença observada pela população é que diferente de anos anteriores, quando os agentes permaneciam realizando rondas e caminhando pelas principais ruas e avenidas da cidade é que neste ano estão sendo utilizadas diariamente em média de 15 a 20 veículos para patrulhas e os chamados PBs (Pontos Primários), que oferecem uma resposta mais rápida, já que os veículos são colocados em locais estratégicos por um período de tempo para impedir a ação de criminosos ou para auxiliar as vítimas de roubo.

Para o Jornal O Estado, o Coronel QOPM Emerson de Almeida Vicente, comandante do CPM-PM/MS (Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar de MS) de Campo Grande e região destacou que a grande preocupação está sendo com os crimes de furto, que tendem a aumentar neste período do ano.

“O que temos até agora foi uma redução de 26% nos crimes de furto que é um dos que mais ocorrem neste período de compras de fim de ano. Eles são a grande preocupação e o que motiva a gente a colocar o patrulhamento, principalmente agora com o aumento de valores circulando com as folhas de pagamento e décimo terceiro e já houve uma queda nos primeiros dias”, pontuou.

Com isso, a Polícia Militar tem voltado as atenções estão concentradas nas áreas comerciais e para agilizar o atendimento às ocorrências foi implantado o Centro de Comando e Controle, onde estão centralizadas todas as ações da Operação Boas Festas.

PRF inicia patrulhamento nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal deu início, às 00h00min desta quinta-feira (22), à Operação Natal 2022, que tem término previsto para às 23h59min do domingo, dia 25 de dezembro. O desdobramento da “Operação Rodovida”, que segue até o fim do Carnaval 2023. Em Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais, distribuídos em 9 delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de 10 BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência, necessitando de uma atenção especial.

Durante os quatro dias de operação em 2021, a PRF flagrou 68 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa, 9 foram presos. 208 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 45 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 338 infrações de ultrapassagem. 1.715 infrações totais foram cometidas durante o feriado.

Foram contabilizados 31 acidentes, sendo 12 graves. 32 pessoas ficaram feridas e oito mortes foram registradas. Durante o feriado de Natal em 2020, a PRF registrou 14 acidentes, sendo 2 considerados graves. 18 pessoas ficaram feridas e nenhum óbito foi registrado.

Durante a operação em 2021, a PRF apreendeu mais de 8 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul. Três veículos com registro de roubo/furto foram recuperados.

