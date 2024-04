Em áudio, Bolsonaro confirma Rafael Tavares como pré-candidato e PL descarta racha

“Não tem racha nenhum no PL, o nome é Rafael Tavares”. Esta foi a afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro, encaminhada ao presidente municipal do Partido Liberal de Campo Grande, Tenente Portela, na manhã dessa quarta-feira (3), ao desmentir falsas notícias de que poderia estar acontecendo um racha em relação ao nome do ex-deputado estadual como pré-candidato a prefeito na disputa eleitoral de outubro.

Portela, em companhia de Rafael Tavares, esteve em visita ao Jornal O Estado e confirmou que não há mudança de planos entre os liberais. “Nesta semana já estaremos com o diretório municipal do partido em Campo Grande totalmente composto e instalado, onde daremos sequência à pré-campanha de Rafael Tavares”, afirmou Tenente Portela.

Segundo ele, neste momento, todos no partidos estão focados na atração de lideranças novas, sem mandato, para a composição de uma chapa que represente renovação com prioridade para mulheres e todos os segmentos da sociedade de Campo Grande.

Por outro lado, Rafael Tavares disse já ter acertado com o ex-presidente Jair Bolsonaro para a equipe que dará início à elaboração de seu plano de Governo que administrará Campo Grande e contará com técnicos indicados pelo ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, pelo ex-senador, Osmar Terra. “Vamos romper com a velha política que sempre indica políticos para a administração pública, nós vamos trazer técnicos reconhecidos em todo o país”, afirmou Rafael Tavares.

Vice

Com relação à escolha do nome do vice de Rafael Tavares, o Tenente Portela disse que começará agora, mas que a ideia é ter uma liderança feminina ligada ao meio empresarial ou religioso, mas isso deve ficar para o mês de junho ou julho. “Ainda é cedo, pois ainda precisamos definir o quadro de alianças que irá apoiar a candidatura de Rafael Tavares. “É uma construção que iremos definir a partir de agora com o presidente regional do Partido, o deputado federal Marcos Pollon.

Por Laureano Seecundo

