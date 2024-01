Novo sistema online do Procon-MS traz agilidade e transparência para reclamações dos consumidores

O Procon/MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, anuncia melhorias significativas em seu processo de registro de reclamações online. A integração do formulário ao E-Procon simplifica o procedimento, eliminando transferências de dados entre sistemas e permitindo que os consumidores acompanhem o andamento de suas demandas de forma mais eficiente.

Antonio José Angelo Motti, secretário-executivo do Procon/MS, destaca a iniciativa como um presente à comunidade, visando aprimorar os atendimentos com eficiência, transparência e acessibilidade aos serviços de mediação de relações de consumo.

A ferramenta intuitiva oferece uma experiência aprimorada no registro de reclamações, permitindo a anexação de arquivos de texto, fotos, áudio e vídeo ao processo administrativo. Projeções indicam que o tempo de tratamento e resposta será reduzido com o uso dessa nova abordagem.

Ao acessar o serviço, os consumidores são direcionados a questionar sua residência em Mato Grosso do Sul, considerando a localidade para o atendimento. Em seguida, é necessário fornecer CPF, preencher um cadastro com dados pessoais, endereço, e-mail, telefone e criar uma senha pessoal. Após essas etapas, o usuário pode acessar o sistema para registrar sua reclamação, recebendo um número de protocolo para acompanhamento posterior.

O acesso ao formulário pode ser feito pelo site do Procon/MS, através do banner “Registre sua Reclamação” ou pelo link https://portalservicos.procon.ms.gov.br/, facilitando o acesso e fortalecendo a relação entre consumidores e fornecedores no Estado.