Terça-feira começa com temperaturas amenas e possibilidade de chuva

A primeira semana do ano já começou com previsão de pancadas de chuva para Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a terça-feira (02) segue com alerta de chuvas intensas para o estado até a manhã de quarta-feira (3).

Além disso, há alerta de perigo potencial de chuvas intensas para pelo menos 37 municípios, incluindo Campo Grande, também com validade até amanhã.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), trata-se de uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade. Por isso, é possível chover em um bairro e no outro, mesmo sendo vizinho, fazer sol.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar a 34ºC, enquanto em Ponta Porã a mínima pode ser de 19ºC. Já na Capital, os termômetros devem marcar de 21ºC a 31ºC ao longo do dia.