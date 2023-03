Na região de saída para Aquidauana, preços de combustíveis divergem em até 17,99%

A região de saída para Aquidauana, em Campo Grande, foi visitada por equipe do Setor de Pesquisas do Procon/MS, que realizou levantamento de preços dos diversos tipos de combustíveis comercializados nos postos de serviços ali localizados.

Foram visitados nove postos de combustíveis, no dia 23 de fevereiro, e pesquisados os valores de comercialização de etanol, gasolina e diesel S 10 e S 500 nas modalidades comum e aditivado, totalizando oito itens verificados, para venda a vista – em dinheiro – ou por meio dos cartões de crédito e débito.

Com objetivo de orientar o cidadão, proprietário ou condutor de veículos automotores, foram verificados para divulgação os índices de variação de preços. Na região em questão, a maior diferença (17,99%) ficou para o diesel S 500 comum para as três modalidades de pagamento – dinheiro ou cartões de débito e credito.

Nesse caso, o maior valor encontrado foi de R$ 6,69 no Auto Posto Ecológico Ltda (avenida Duque de Caxias,3144 – Jardim Vera Cruz) e o menor valor, de R$ 5,67, no Posto São José (Rua Yokoama, 1068) e Posto Fenner Ltda – Posto Positivo (Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Bais, 34).

A menor variação foi de 2,84% registrado na gasolina aditivada para o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 5,44 no Posto Bonatto e Cia (avenida. Duque de Caxias, 5403 – Vila Serradinho), e o menor valor de R$ 5,29 no Auto Posto Ecológico (Avenida Duque de Caxias,3144 – Jardim Vera Cruz) e no Posto Eco Park do Imbirussu (Avenida José Barbosa Rodrigues, 2546).

É oportuno destacar que nesta rota pesquisada não foram encontrados em oferta os produtos: etanol aditivado, diesel S500 aditivado e diesel S10 aditivado.

Comparativo

Para dar maior destaque à ação foram estabelecidos termos comparativos onde dos cinco itens comparados, três (etanol comum, diesel S50 comum e diesel S 10 comum) apresentaram decréscimo para comercialização tanto em dinheiro como por meio dos cartões de débito e crédito em relação à pesquisa mais recente. Já, a gasolina comum apresentou acréscimo de 1,27%, para pagamento com cartão de débito e de 0,83% para pagamento no crédito.

Confira aqui a pesquisa

Confira o comparativo entre os meses de janeiro e fevereiro