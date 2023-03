Março começa com tempo instável e possibilidade de chuvas em MS

A quarta-feira (01) amanheceu com temperaturas amenas em Campo Grande, com ventos entre 20 e 30 km/h, considerado moderado. O mês de março começa com previsão de tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. Para hoje, há 60% de possibilidade de chuva para Capital.

Também existe previsão de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, nas regiões centro-sul e leste do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a combinação de calor e umidade, aliado ao avanço de áreas de instabilidade e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecem a ocorrência de chuvas. O instituto ainda recomenda atenção aos municípios que já se encontram com o solo encharcado, pois há risco de alagamentos e inundações.

Na região do Pantanal e no Bolsão, as cidades registram mínimas de 23°C e máximas de até 33°C. No norte, Coxim pode chegar aos 34°C de máxima. O sul ainda é a região com menores temperaturas do Estado, em Ponta Porã e Iguatemi a mínima prevista é de 20°C e máxima de 27°C.

Na Capital, a mínima prevista poderá ser de 21°C e máxima de até 29°C. Em Dourados, a mínima deve ser 20°C e máxima de 28°C. No sudoeste, Porto Murtinho fica com 23°C de mínima e máxima de 31°C.

Alerta

Segue em vigor dois alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com validade até o fim da manhã de hoje. O primeiro alerta, amarelo, indica perigo potencial com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Já o segundo alerta, laranja, indica perigo para tempestade, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

