Milho deve alcançar 11,2 milhões de toneladas em MS

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que a área destinada ao milho 2ª safra 2022/2023 seja de 2,32 milhões de hectares, 5,4% maior que o ciclo passado. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, com produção de 11,2 milhões de toneladas, retração de 12,28% comparada a 2021/2022, segundo dados do projeto Siga/MS.

Perspectivas para a safra de milho 2022/2023. Este foi o foco do debate entre especialistas durante o Painel Técnico ‘Produção e Desenvolvimento da Cultura do Milho em MS’, uma realização do Senar/MS. O Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo. A produção de etanol chega a 5,5 milhões de litros, aumento de 800% em cinco anos, com expectativa para 10 milhões de litros esse ano.

“A segunda temporada do milho no estado confirma o nosso potencial agrícola. Com todas as suas utilidades, abrimos uma janela econômica e social, com diversificação, intensificação, desenvolvimento e geração de emprego no campo e na cidade. Resultado do comprometimento e investimento do produtor que tecnifica suas lavouras e as torna cada vez mais sustentáveis”, afirma o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“Temos no estado o perfil de formar parcerias, de reunirmos empresas públicas e privadas, instituições de pesquisas e tecnologia, para fortalecer o agro e converter em resultados. Com o cenário desafiador, principalmente climático, o produtor tem que se calçar na ciência, utilizando as técnicas já testadas, que geram recordes em áreas e produtividade no campo”, explica o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

