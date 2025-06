Mulheres de Bataguassu transformam resíduos industriais em moda e renda com projeto de costura sustentável

Iniciativa apoiada pelo Sebrae, MS Florestal e Bracell Social capacita artesãs e impulsiona protagonismo feminino; peças estão expostas em shopping de Três Lagoas até 15 de junho

Foi lançado nesta terça-feira (10), no Shopping Três Lagoas, o novo ciclo do projeto Costura Sustentável – uma iniciativa do Sebrae/MS, MS Florestal e Bracell Social. A ação transforma resíduos industriais, como bags de fertilizantes e uniformes inutilizados, em bolsas, carteiras, sacolas e outros acessórios de moda, produzidos por mulheres capacitadas em Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul. As peças confeccionadas estão em exposição no espaço de eventos do shopping (Av. Jamil Jorge Salomão, 3807), com visitação gratuita até o dia 15 de junho.

Para a gerente regional do Sebrae/MS na Costa Leste, Josi Signori, a parceria consolida resultados de um trabalho que promove a inclusão produtiva de mulheres. “Esse projeto demonstra a força do trabalho articulado: Sebrae, MS Florestal e Bracell Social, juntos, vêm promovendo uma transformação real dessas mulheres. Elas recebem capacitação, consultorias, apoio à formalização e até visibilidade aos produtos que fazem. Muitas aqui redescobriram a dignidade, a geração de renda e o empoderamento. Estamos muito felizes e orgulhosos de onde elas chegaram e onde ainda vão chegar”, reforça.

Durante o lançamento, também estiveram presentes representantes das instituições parceiras e autoridades públicas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico da região. A mostra marca o encerramento da primeira etapa do projeto e o início de um novo ciclo regional, com foco em inovação, sustentabilidade e geração de renda.

Na parceria, a MS Florestal e a Bracell Social fornecem parte da matéria-prima e realizam encomendas regulares ao grupo de mulheres, fomentando a profissionalização e renda das participantes. “Esse projeto é um exemplo real de como o resíduo industrial pode ser transformado em oportunidades. O trabalho dessas mulheres representa o futuro que acreditamos: sustentável, cooperativo e com impacto positivo.

Agradecemos ao Sebrae pela parceria conosco”, afirmou Bruno Madalena, gerente de relações institucionais da MS Florestal.

Durante o andamento do projeto, as mulheres se uniram para atuar em grupo, por meio da formalização da Associação das Empreendedoras da Costura Ipê Rosa, o que trouxe novas oportunidades de mercado, ampliando as possibilidades de geração de renda. “Eu nunca imaginei que chegaríamos tão longe com esse projeto, muitas aqui aprenderam a costurar na associação. Quando vemos uma bolsa que fizemos chamando atenção num shopping lindo como esse é impossível não ficar emocionada”, afirma a presidente da Associação, Miriam Bello.

Ana Nely Castello Branco está no projeto desde o início, em 2024. Ela afirma que, desde então, mudou de vida. “Eu descobri a alegria. Nós, artesãs, transformamos o que iria para o lixo em produtos servíveis e lindos. Estou muito satisfeita, nunca imaginei que iríamos conquistar um público tão grande”.

Executado em Bataguassu desde fevereiro de 2024, o projeto Costura Sustentável selecionou mulheres – algumas em situação de vulnerabilidade social – para capacitação na confecção de bolsas, carteiras e sacolas a partir de resíduos industriais da MS Florestal, como bags de fertilizantes e uniformes inutilizados. Um espaço com 24 máquinas de costura foi estruturado para os encontros, realizados três vezes por semana, unindo formação técnica e produção simultânea.

Logo no início, a MS Florestal encomendou ao grupo a confecção de 500 bags, garantindo remuneração às participantes e incentivando a produção. Em outubro, as mulheres se organizaram formalmente como Associação das Empreendedoras da Costura Ipê Rosa, ampliando o acesso a mercados e fortalecendo a geração de renda. O grupo conta atualmente com 22 integrantes.

Com apoio do Sebrae/MS, elas desenvolveram um catálogo de peças autorais com curadoria do designer Renato Imbroisi, lançado em novembro de 2024. Em 2025, seguem aperfeiçoando as criações, agora com foco em modelagem criativa e design sustentável. As peças já ultrapassaram fronteiras e são comercializadas também fora do estado, fortalecendo o protagonismo feminino.

Mais informações sobre as ações do Sebrae/MS, podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo número 0800 570 0800, ou pelo site ms.sebrae.com.br.

