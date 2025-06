Frio e tempo firme continuam em MS nesta quinta-feira, com mínima de 9°C no sul do Estado

Massa de ar frio mantém céu claro e temperaturas amenas em grande parte do território; ventos podem ter rajadas acima de 50 km/h em algumas regiões

A quinta-feira (12) será marcada por tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro e temperaturas amenas, resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica associado a uma massa de ar frio. Esse sistema inibe a formação de nuvens de chuva e favorece o resfriamento noturno, especialmente nas regiões sul e cone-sul do estado.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 13°C e 25°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 30% e 85%. O céu deve permanecer limpo durante todo o dia, com ventos fracos, que mudam de direção entre o leste, sudeste e nordeste ao longo das horas.

Nas cidades do sul, como Ponta Porã e Dourados, o frio será mais intenso. Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 23°C, e ventos de intensidade entre fraca e moderada. Já em Dourados, os termômetros devem marcar entre 10°C e 23°C, com condições semelhantes de umidade e vento.

No Pantanal, os moradores de Ladário devem enfrentar um dia um pouco mais quente, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. O céu fica com poucas nuvens e os ventos permanecem fracos, soprando de sudeste.

As regiões leste, norte e bolsão também seguem com tempo seco e temperaturas moderadas, com mínimas entre 13°C e 17°C e máximas que podem chegar aos 26°C. Em todo o estado, os ventos predominam entre os quadrantes sul e leste, com velocidades médias de 30 a 50 km/h e possibilidade de rajadas acima desse limite em pontos isolados.

A tendência é de manutenção do tempo firme pelos próximos dias, sem previsão de chuva.

