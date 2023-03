MS tem 471 mil trabalhadores informais

O Estado registra a sexta menor taxa, comparado às demais Unidades da Federação

Mato Grosso do Sul registrou 471 mil trabalhadores informais no 4° trimestre de 2022. O número representa 32,6% da população ocupada (1,4 milhão). No terceiro trimestre do ano passado, o percentual encontrado foi de 33,7%, sendo 459 mil pessoas na informalidade. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em base de comparação, Mato Grosso do Sul é o 6° Estado brasileiro com menor índice de informalidade. Paraná e Rio Grande do Sul ficaram, sucessivamente, em quarto e quinto lugar no país.

Trabalho por conta própria

Em relação aos que trabalham por conta própria, são 317 mil pessoas, ao passo que no 3º trimestre eram 306 mil trabalhadores, desencadeando uma diferença de 3,4%.

Com crescimento de 18,1%, empregadores sem CNPJ subiram de 66 mil (3º tri) para 78 mil no último trimestre do ano passado. Em 2021, o número observado no 4º trimestre foi de 54 mil. Entre os identificados como empregadores e por conta própria, apenas 158 mil possuíam empreendimentos registrados no CNPJ.

Os ocupados como empregadores obtiveram o maior percentual de registro de CNPJ em 2022, com 64 mil cadastros (82%). Por outro lado, entre os trabalhadores por conta própria, apenas 29,6% do total possuía CNPJ, em Mato Grosso do Sul.

Os dados mostram que no acumulado de 2022, o Estado conclui o ano com taxa de desocupação de 5,0%, sendo esta a menor registrada, desde 2014, momento em que foi identificada uma porcentagem de 4,2%.

Setor privado

Ainda de acordo com o levantamento, há 1 milhão de empregados em Mato Grosso do Sul, sendo 739 mil no setor privado, 213 mil no setor público e 88 mil são trabalhadores domésticos.

Em uma estimativa do 4º trimestre, a área privada tem 167 mil pessoas sem registro em carteira de trabalho. A variação é de 13,9%, correspondendo a um aumento de 20 mil empregados. Já entre as pessoas com carteira de trabalho houve alta de 55 mil pessoas (10,6%), se comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.

O setor público obteve variação estável entre o 3º trimestre de 2022 e 4º trimestre de 2022, em relação à carteira assinada (5,4%). Entre as pessoas sem carteira no setor público houve estabilidade (-10,6%) na comparação com o trimestre anterior.

Para os trabalhadores domésticos, o cenário foi de estabilidade em ambas as comparações. No 3º trimestre, o percentual foi de -10,4% e o mesmo período de 2021 registrou -12,1%.

Desocupação em MS

Mato Grosso do Sul aparece com a 3ª menor taxa de desocupação do país, registrando 3,3% , com um aumento de 1,8 p.p (ponto percentual), quando comparado o trimestre anterior. O registro do 4º trimestre aponta 2,18 milhões de pessoas com idade para trabalhar, sendo que 1,4 milhão estava ocupada e outras 50 mil desocupadas. Já o nível de ocupação foi estimado em 65,3%, representando um aumento de 1,6 p.p.

