Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O novo mês começa com ótimas vibes para você botar a casa em ordem e cuidar dos interesses familiares. A Lua está on no setor doméstico do seu Horóscopo e fortalece seu lado carinhoso, sobretudo com os parentes e as pessoas mais íntimas. O trabalho deve fluir bem e se está atrás de emprego a dica é valorizar suas experiências anteriores – capriche no currículo. Energia física e mental em alta na saúde. No amor, não vai faltar sintonia no romance, mas o Sol revela que a insegurança pode atrapalhar quem busca um novo love. Confie em seus encantos para se aproximar do crush e mostrar logo o que quer.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Março chega com boas notícias para você, meu cristalzinho, e o dia promete ser perfeito para focar em seus interesses. Sua comunicação tá empoderada e vai ser fácil convencer os outros, seja nas relações profissionais ou pessoais. Se lida com comércio, marketing ou desempenha alguma atividade em contato com o público, aposte alto em sua simpatia e seu bom papo. Estudos, troca de ideias e conhecimentos estão favorecidos e podem te levar mais longe hoje. Sucesso no trabalho e boas perspectivas com grana. Na paixão, a noite pode reservar gratas surpresas, inclusive declaração de amor. Você estará com tudo na paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjos e geminianjas já entram no novo mês com o pé direito em matéria de dinheiro e se depender da Lua hoje podem até tirar a barriga da miséria. Bora lá aproveitar as oportunidades que esse dia traz porque ele será ideal para fazer negociações, compras, vendas e transações financeiras em geral. Quem está atrás de trabalho pode ter boas notícias e receber indicação quente de pessoas bem relacionadas e influenciadoras. Clima de estabilidade e cooperação com o xodó. Se o coração está desocupado pode pintar candidato para preencher a vaga. Noite movimentada nos contatinhos e chance de fisgar um peixão na pista.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua Crescente segue linda e poderosa no seu signo e anuncia um dia feito sob medida para você realizar as mudanças que tanto deseja, cancerilover! O momento é oportuno para começar coisas novas, ampliar seus horizontes e consolidar metas, ainda mais no lado profissional. Hoje os seus caminhos se abrem e há chance de alcançar conquistas importantes que vão estimular sua prosperidade material. Astral protegido na saúde e nas relações em geral, mas as melhores vibes chegam à noite e a sua estrela vai brilhar intensamente na paixão. Pode conhecer alguém que tem tudo para ser a capa do seu celular. Clima de estabilidade com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Simpatia e descontração são suas marcas registradas, mas hoje seu comportamento tende a ficar mais sério e introvertido por causa das energias astrais. Ainda bem que não falta determinação para dar um chega pra lá no lado sisudo e se entrosar numa boa com todos à sua volta. No trabalho, você vai render mais em ambientes calmos e silenciosos, longe de agito e muita conversa. A saúde pode exigir cuidados extras, portanto, respeite a sua necessidade de descanso e não exija demais do seu corpo. No amor, o clima esquenta à noite e disfarçar os desejos estará fora de questão: pode esperar muita atração e emoções intensas com o crush ou o xodó.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros despejam boas vibes neste início de mês e abrem as portas para você agilizar seus planos e objetivos, minha consagrada! Se estiver à procura emprego, conhecidos podem dar dicas espertas – ligue o radarzinho! Quem está firme no serviço terá mais facilidade para se destacar em atividades que envolvam grupos e equipes. Ótima vitalidade física na saúde. Na relação a dois, o romantismo tá no ar e deve deixar o astral mais envolvente com o xodó. Baladinhas com amigos vão movimentar as paqueras e há belas chances de engatar um lance promissor – crush que tem sua vibe pode chegar junto e balançar seu coração.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje as estrelas dão o maior apoio para as suas ambições profissionais, mas vale lembrar que nada virá de bandeja para as suas mãos e você precisará se empenhar bastante para chegar aonde quer. Concentre-se nas suas responsabilidades e mostre pra chefia que tem competência e dedicação de sobra para dar conta do recado. Ao longo do dia, o Sol fortalece a sua disposição e blinda a sua saúde, mas as energias mais positivas devem rolar à noite, quando surpresinhas estão previstas nas relações pessoais e amorosas. Romance cheio de estímulos e paquera animada. Com seu carisma no modo turbo, vai ser fácil ficar no centro das atenções e o melhor é que um colega pode se apaixonar por você.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O Sol ilumina o setor mais positivo do seu Horóscopo e abre o novo mês em paz com a Lua, sinal de que a sorte vai soprar em sua direção e hoje as coisas devem rolar do jeitinho que você espera. O trabalho vai fluir com facilidade e seus dons criativos estarão turbinados, favorecendo suas conquistas e seu sucesso. Se quer dar um up na vida profissional ou mudar algo em sua rotina, a hora é agora. Contatos com assuntos e pessoas diferentes vão alimentar sua vontade de crescer e se lançar em outras experiências. Dia pontuado por bem-estar físico e emocional, além de ótimas vibes nos relacionamentos, ainda mais com o love. Encontro ou reencontro com alguém especial promete ser delicioso.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje os seus instintos estarão despertos e você vai perceber as coisas no ar. Aproveite para identificar oportunidades porque há boas chances de se dar bem nas finanças e no trabalho. Pode resolver assuntos importantes no serviço e ainda vai contar com intuição afiada para colocar o orçamento doméstico nos trilhos. Familiares e pessoas próximas estarão do seu lado e devem oferecer apoio para as suas iniciativas. Visita ou novidade de parentes tende a agitar o seu lar, mas as energias mais positivas devem chegar à noite, quando a temperatura da paixão vai subir. Pode aguardar um astral mais envolvente na intimidade com o mozão e sedução intensa com o crush.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Discrição é a um traço característico do seu signo, mas hoje seu jeito vai surpreender e um lado tagarela pode vir à tona. Além de ter muito pique para puxar conversa e participar de todos os assuntos, você vai mostrar mais traquejo, desenvoltura e esbanjará simpatia com quem trabalha e convive. Aproveite para movimentar seus contatos, fazer novas amizades e ampliar sua rede de relações. Vai dar um show de bola no serviço, receberá elogios e pode selar parcerias e alianças vantajosas. Agora, as promessas mais estimulantes devem rolar nos assuntos do coração e um namoro de futuro tem tudo para começar. Se tem um momozin, pode curtir um clima mais romântico e carinhoso – união blindada pelos astros!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer notícia boa e dinheirinho no bolso, aquarianjo? Não seja por isso! Se depender do Sol e da Lua, Março já começa cheio de estímulos para os seus interesses financeiros e esses astros também dão um baita incentivo para você garantir uma posição mais estável no trabalho. Conquistas sólidas podem ser alcançadas e vão se refletir diretamente em seus ganhos materiais. O melhor é que sua imaginação está acesa e ideias criativas devem surgir sem que faça muito esforço. Bom dia para encontrar alternativas e soluções que ajudem a incrementar sua renda. No lado amoroso, uma pontinha de ciúme pode se manifestar com o love, mas não deve azedar o clima. Paquera com colega tem chance de decolar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quem começa o mês com o pé direito, quem? Se pensou que é você acertou na mosca, peixinha! O cenário astral desse início de mês está perfeito sem defeitos e suas mais altas expectativas podem ser atendidas, seja no trabalho, com grana ou na vida pessoal. Sua criatividade e seus talentos estarão no modo turbo e devem trazer louros e glórias no serviço: vai ser fácil motivar colegas, chefes ou clientes. Você também saberá contagiar parentes, amigos, sem falar que atrairá novos contatinhos num estalar de dedos. Uma paixão deliciosa pode brotar já nos primeiros papos com o crush e tem tudo para fazer o coração disparar. Astral leve, descontraído e prazeroso com o mozão.

