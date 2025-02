MS registra abertura de 1.298 novas empresas em janeiro de 2025

Em janeiro de 2025, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.298 novas empresas, um aumento de 50,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram criadas 862 firmas. O levantamento, divulgado ontem (4) pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), aponta que o setor de serviços foi o principal responsável por esse crescimento, com 976 empresas abertas (75,1%). O comércio veio em seguida, com 289 novas firmas (22,2%), e a indústria com 33 (2,54%).

Campo Grande lidera a criação de empresas no Estado, com 554 aberturas (42,6%), seguida por Dourados (147 ou 11,3%), Três Lagoas (74 ou 5,75%), Ponta Porã (53 ou 4,08%) e Chapadão do Sul (35 ou 2,7%). O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, destacou que o órgão atingiu mais um recorde na abertura de novas empresas.

Em 2024, Mato Grosso do Sul também registrou um número recorde de 11.164 novas empresas, superando os 10.117 empreendimentos de 2023, o que representou um crescimento de 10,34%. Dentre os novos registros de empresas no ano passado, 71,3% (7.960) pertencem ao setor de serviços, 24,91% (2.781) ao comércio e 3,79% (423) à indústria.

Com Informações do Gov MS