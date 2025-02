Mega-Sena: aposta de MS acerta quina e leva prêmio de R$ 71 mil

Enquanto o prêmio geral acumula em R$ R$ 33 milhões, uma aposta simples de Mato Grosso do Sul embolsou R$ 71.366,18 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.824 da Mega-Sena. Os números 4, 16, 34, 43, 54 e 57 compuseram o sorteio da modalidade nesta terça-feira (4).

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio. O volante, registrado pelos canais oficiais da estatal, é de Dourados e fazia parte de um volante simples de seis dezenas, registrado com valor mínimo de R$ 5.

O montante poderá ser sacado já no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da Caixa. A quina teve outras 31 apostas vencedoras do prêmio de R$ 71.366,18. Já 3.248 acertadores da quadra, sendo 47 sul-mato-grossenses, irão levar R$ 973,06.

