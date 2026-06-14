MS Florestal amplia geração de empregos e aposta no desenvolvimento de talentos no Estado

Empresa sul-mato-grossense já reúne cerca de 3 mil colaboradores e destaca oportunidades de crescimento profissional em diferentes áreas da cadeia florestal

Nos últimos anos, a MS Florestal consolidou-se como uma das principais empresas do setor de silvicultura no Estado. Integrante das operações do Grupo RGE no Brasil e responsável pela base florestal da Bracell, a companhia vem ampliando sua presença regional, gerando empregos e investindo no desenvolvimento de pessoas.

Em entrevista exclusiva ao jornal, a coordenadora de atração de talentos, Helen Branício destacou que a empresa nasceu em Mato Grosso do Sul e carrega em sua essência a conexão com as comunidades locais. “A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense. Nós temos o DNA do estado, nascemos aqui, entendemos o local onde estamos e as comunidades. Fazemos parte do grupo RGE e, a cada dia, temos nos fortalecido ainda mais”.

Segundo Helen, a empresa iniciou suas operações com cerca de 600 colaboradores e, em apenas quatro anos, alcançou a marca de aproximadamente 3 mil profissionais atuando em diferentes regiões do Estado. Atualmente, a companhia mantém operações em municípios como Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Nova Alvorada do Sul e Água Clara. Sua atuação abrange toda a cadeia produtiva florestal, desde a produção de mudas até a colheita das florestas plantadas. “Nossa missão é fortalecer essa base a cada dia. Atuamos desde o viveiro de mudas até a colheita das florestas que nós mesmos plantamos aqui no Estado”.

O crescimento acelerado da empresa também tem ampliado a oferta de empregos. De acordo com a coordenadora, a MS Florestal mantém processos seletivos constantes para diferentes perfis profissionais, desde funções operacionais até cargos ligados à inovação e tecnologia. “É uma empresa muito dinâmica. Nossas operações fazem com que novas oportunidades surjam constantemente. Buscamos tanto profissionais da região quanto pessoas de outros estados que tenham interesse em construir essa história conosco em Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

Entre as vagas frequentemente ofertadas estão funções como auxiliar de viveiro, auxiliar de campo, operadores de máquinas, motoristas e profissionais que atuam no apoio operacional. Além disso, a empresa investe em áreas estratégicas, como prevenção e combate a incêndios florestais, monitoramento por drones e tecnologias voltadas à gestão das operações. “A tecnologia é algo muito forte dentro das nossas operações. Trabalhamos constantemente para inovar e transformar nossos processos. E, para que tudo isso aconteça, precisamos de pessoas”.

Além da geração de empregos, a MS Florestal aposta também na formação e no desenvolvimento de seus colaboradores como um dos principais diferenciais da companhia. “Quando olhamos para a nossa empresa e para todo o grupo, vemos uma organização que investe muito em pessoas. Quem busca evolução profissional encontra aqui oportunidades reais de crescimento”, completou.

Brenda Leitte e Polyana Vera

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