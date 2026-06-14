Prefeitura mantém equipes em campo para atender estragos causados pelas fortes chuvas

SIS, EMHA e Defesa Civil atuam em diferentes frentes com monitoramento, limpeza de áreas afetadas e apoio emergencial a famílias atingidas em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande mantém equipes mobilizadas para atender as ocorrências registradas em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Capital neste fim de semana. As ações envolvem monitoramento permanente, vistorias técnicas, atendimento a demandas emergenciais e medidas preventivas em diferentes regiões do município.

Por meio da SIS (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), as equipes seguem em campo realizando levantamentos dos impactos causados pelo grande volume de chuva, avaliando as condições das áreas afetadas e definindo intervenções necessárias para restabelecer a normalidade.

“Estamos monitorando as ocorrências e atuando com equipes em campo para atender as demandas causadas pelas chuvas. Nosso compromisso é agir com rapidez e eficiência para reduzir os impactos à população”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Brandão.

Segundo a pasta, os serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo já fazem parte da programação operacional e serão executados conforme o cronograma, incluindo retirada de entulhos e outras ações voltadas à melhoria da drenagem e da circulação nas áreas impactadas.

Além das ações de infraestrutura, a Prefeitura também realizou atendimento social às famílias que necessitaram de suporte emergencial. No sábado (14), a EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) entregou lonas para famílias da Comunidade Lagoa Park, na Região Urbana Lagoa.

A iniciativa integra o programa CGS (CGSustentável) e busca oferecer apoio temporário a famílias em situação de vulnerabilidade, auxiliando na proteção das moradias e na redução dos impactos causados pelas chuvas. O atendimento faz parte das ações contínuas da EMHA em diferentes regiões da cidade.

“Essas ações são medidas emergenciais de apoio às famílias que enfrentam situações de necessidade e precisam de uma resposta rápida do poder público”, afirmou o diretor da EMHA, Cláudio Marques.

A Defesa Civil Municipal (DCM) também segue monitorando os pontos afetados pelas chuvas. As ocorrências são encaminhadas para avaliação técnica e vistorias constantes nas áreas atingidas, com atenção a casos de alagamentos, enxurradas e processos erosivos.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Eneas Netto, reforçou a importância da participação da população no registro de ocorrências pelo telefone 199, o que permite mais agilidade no atendimento e no direcionamento das equipes.

Mesmo com a continuidade das chuvas, a Prefeitura mantém equipes de plantão e segue acompanhando a situação em Campo Grande, com o objetivo de reduzir transtornos, garantir a segurança da população e agilizar as respostas às demandas registradas.