Mesmo sem obrigatoriedade, IMPCG expõe resultados alcançados em 2022

O IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) apresentou, na tarde de ontem (17), os resultados alcançados pelo instituto, no ano de 2022 e no primeiro trimestre de 2023.

Conforme a diretora-presidente do IMPCG, Camilla Nascimento de Oliveira, a instituição visa assegurar e prestar serviços cada vez mais completos de atenção à saúde do servidor municipal, pautados, principalmente, em valores de legalidade, ética e transparência. No ano passado, foram mais de 38,8 mil atendimentos.

“Diferente de algumas secretarias, nós não temos a obrigação de expor anualmente os gastos em uma Câmara Municipal, por exemplo, mas fazemos questão de realizar esse evento, para permitir o controle social dos investimentos realizados”, disse.

No ano de 2022, os investimentos na saúde do servidor foram de R$ 124,5 milhões. No primeiro quadrimestre de 2023, o montante é de R$ 42,4 milhões. Ainda segundo a diretora, os recursos para a reforma do Centro Médico Odontológico já estão reservados para este ano.

“São 1,4 milhões para melhorias na estrutura física do prédio e mais R$ 1 milhão para imobiliários e novos equipamentos”, apresentou a presidente.

Camilla ressaltou que essa prestação de resultados é um diferencial de sua gestão. Além disso, a direção salientou que é importante que a população, e, principalmente, os servidores credenciados saibam como são gastos os valores destinados ao IMPCG.

“Nós temos o Comitê de Gestão do Servimed e o Conselho de Fiscalização, então, para esses conselhos, nós temos a obrigação de prestar contas”, finaliza.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.