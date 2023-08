Cores do arco-íris representam a luta e o respeito à diversidade

Ação é para celebrar data importante para a comunidade LGBTQIA+

O Dia de Combate à LGBTfobia foi celebrado ontem (17) e, como parte da programação do “Maio da Diversidade”, que sensibiliza a população para a causa e busca fortalecer as políticas públicas, os andares do prédio histórico do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, em Campo Grande, ganharam as cores do arco-íris, no fim da tarde dessa quarta-feira (17).

A campanha enaltece os 12 anos da lei nº 4.031, de 26 de maio de 2011, que instituiu o dia 17 de maio como o Dia Estadual de Combate à Homofobia, em Mato Grosso do Sul e os 33 anos que a Assembleia Geral da OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou, oficialmente, que a homossexualidade não é doença.

“A bandeira do arco-íris é um símbolo mundial que comunica sobre a pluralidade e diversidade das cores, que o importante é conviver em harmonia. O sentimento que a gente quer provocar é que as pessoas que passam pela avenida ou de qualquer ponto da cidade percebam que existe, neste Estado, a preocupação e o respeito à diversidade e o sentimento de humanidade, de que todas as pessoas são importantes”, assim explica o subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, Vagner Campos, sobre a ação de respeito à comunidade, que tanto luta por representatividade, há anos.

O Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia é celebrado em 17 de maio. A data foi escolhida por ser neste dia, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), o que também possibilitou o avanço na luta pelos direitos civis dessa população.

Na data, são promovidas ações de combate ao preconceito e à discriminação contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, além de conscientização sobre a necessidade de se repeitar diferentes orientações sexuais e identidades de gênero.

Maio da Diversidade

Para sensibilizar a população sobre a causa LGBTQIA+ e fortalecer as políticas públicas voltadas para o segmento, a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBTQIA+, iniciou o mês de maio com a campanha “Maio da Diversidade LGBTQIA+ 2023”.

O analista de marketing, Maylson de Souza, 27, ressalta a importância do Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia e de ações como essa, do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, que teve as cores do arco-íris estampadas em seus andares.

“Ter datas como essa é de tamanha importância e, principalmente, ter informações para chegar a jovens e demais pessoas que se veem em situações até mesmo na que eu me encontrava. As pessoas precisam saber que a LGBTfobia é real e que os jovens brasileiros têm sido assassinados, vítimas dessa crueldade. Outro maior índice é o do suicídio, isso tem que acabar. Precisamos levar informação e amor àqueles que precisam. É de tamanha importância essa iluminação no prédio, pois precisamos levar nossa causa aos que talvez não são conhecedores e mostrar que estamos unidos, lutando contra a LGBTfobia, no Brasil. Ações como essa trazem a público nossa dor, indignação e fortalece o movimento.”

Conforme explica o coordenador do Centro Estadual de Cidadania LGBT+, Jonatan Espíndola, a iluminação também é uma forma de demarcar a data e sinalizar a inclusão das políticas públicas, no Governo do Estado.

“A iluminação de um prédio público, principalmente este, que está ligado à cidadania e à cultura, é uma forma de trazer visibilidade e também representatividade nas políticas públicas. O arco-íris não é só símbolo de alegria, é também de luta, de resistência. A gente quer que as pessoas se sintam curiosas a conhecer do movimento e como combater à LGBTfobia”.

Memorial Apolônio de Carvalho

O prédio histórico de oito andares, na avenida Fernando Corrêa da Costa, possui uma arquitetura moderna e remete à lembrança do nascimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Construído na década de 70, no coração do Centro de Campo Grande, o projeto dos arquitetos Luís Paulo Conde e Flávio Marinho Rego levantou o Erpe (Edifício das Repartições Públicas).

Na época, ficavam concentrados, no local, os serviços para que os campo-grandenses não precisassem se deslocar até Cuiabá, então capital de Mato Grosso. Com a divisão do Estado, o prédio passou a ser a sede oficial do Governo de Mato Grosso do Sul e depois foi endereço do Fórum de Campo Grande. Inaugurado como Memorial da Cidadania e Cultura Apolônio Carvalho em 2006, hoje, o prédio é ocupado pela Setescc e pela Fundação de Cultura.

Serviço: Algumas ações estão sendo promovidas em Campo Grande hoje (18) e amanhã (19) e, na próxima semana, em Dois Irmãos do Buriti.

Calendário de ações do maio da diversidade, em Mato Grosso do Sul

Quinta-feira (18/5)

2º Torneio de Volêi LGBTQIA+

Horário: 13h às 16h

Local: IPCG (Instituto Penal

de Campo Grande) – rua

Indianápolis, 2.732, jardim

Noroeste

Sexta-feira (19/5)

Roda de Conversa:

“Comunidade Acadêmica,

Cidadania e Combate à

LGBTfobia: Qual o meu

Papel?”

Horário: 8h às 11h

Local: UFMS (Universidade

Federal de Mato Grosso do

Sul) – Cidade Universitária

– avenida Costa e Silva,

Pioneiros

22 a 26/5

Semana de Combate à

LGBTfobia em Dois Irmãos

do Buriti

Horário: A partir das 9h

Local: Penitenciária de Dois

Irmãos do Buriti – BR MS-347

