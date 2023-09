Mato Grosso pode ter ferrovia ligando estado ao Pacífico

Não é só Mato Grosso do Sul que trabalha para consolidar uma ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico o vizinho Mato Grosso também participa de negociações com Governo Chinês no sentido de criar uma ligação semelhante. Se a Rota Bioceânica que passará por nosso estado é rodoviária e atingirá o Pacífico em terras Chilenas passando pelo Paraguai a estrada de ferro cumprirá o mesmo destino só que através do Peru.

Representantes da China e Peru em agosto apresentaram a viabilidade do projeto de construção da Ferrovia que sairá do Oceano Atlântico, no Estado do Rio de Janeiro e se estenderá por 4,4 mil quilômetros até o Oceano Pacífico, no Peru, passando pelos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

O grupo, durante apresentação, ainda frisou a importância da consolidação da ferrovia para a economia do país e o Estado de Mato Grosso, como também os benefícios fiscais e aduaneiros nas importações e exportações. “A construção do eixo de comércio entre os países envolverá, se concretizado, segundo os representantes, transações bilionárias de produtos para mais de 1,6 bilhão de pessoas – um quarto da população do planeta”, apontou o grupo formato pelos engenheiros chinês Yang Jinjun e os peruanos Enrique Aldave e Jorge Jesus Urtiz.

“Esse é um projeto econômico, então sabemos da importância do interesse da iniciativa privada. E temos que mostrar à ela que tudo isso visto aqui é uma negócio viável para todos; um investimento para promover o desenvolvimento econômico. Assim, nós, agentes públicos estamos empenhados com esta agenda. E vamos trabalhar para que em algum ponto da história, possamos concretizá-lo”, finalizou Mauro.

