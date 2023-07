Setor de máquinas agrícolas está otimista com Plano Safra

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) está otimista em relação ao segundo semestre, com base nas informações divulgadas no Plano Safra 2023/24. Pedro Estevão Bastos, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da entidade, destacou alguns aspectos positivos das condições anunciadas pelo governo federal.

“Se analisarmos especificamente o Moderfrota e o Pronamp Moderfrota, observamos um crescimento de 36% em comparação ao ano passado. Outro fator positivo é o retorno do Pronamp, com uma taxa de juros intermediária, altamente competitiva nas circunstâncias atuais. Além disso, o governo demonstrou sensibilidade ao fornecer recursos para investimentos e garantir financiamento adequado para o Plano Safra”, afirmou.

A disponibilidade de quatro linhas de crédito (Moderfrota, Pronamp Moderfrota, Pronaf e linha em dólar) tem o potencial de impulsionar o mercado em um momento propício para a venda de máquinas, considerando a preparação para a safra de verão. “Certamente, o setor apresentará melhorias. Ainda não podemos determinar exatamente quando, mas elas serão alcançadas”, acrescentou Bastos.

De acordo com Cristina Zanella, diretora da Abimaq, a receita acumulada da entidade no ano até maio apresenta uma queda de 19,5% em relação ao mesmo período de 2022. “Esperamos que, com os recursos disponíveis no Plano Safra, possamos reverter essa situação. Embora o ano possa não fechar com o crescimento esperado, projetamos uma redução mais próxima de 5%”, afirmou.

