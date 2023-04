Mato Grosso do Sul gerou 3,7 mil empregos, em março

Mato Grosso do Sul gerou 3,7 mil empregos com carteira assinada, em março. O saldo é resultado de 37 mil contratações, tendo em oposição 33,3 mil funcionários dispensados. Os dados são do último levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado na quinta-feira (27).

De acordo com o relatório, o setor de serviços foi o responsável pelo maior número de contratações durante o período.

O total obtido é de 1,2 mil empregos, considerando o saldo líquido de contratações menos as demissões, que tiveram, respectivamente, 13,7 mil admitidos e 12,18 desligados de vagas, no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Ainda no ranking de geração de oportunidades, a indústria (849) e a construção (610) aparecem como segundo e terceiro, respectivamente.

