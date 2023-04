Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Arianjo, hoje as questões financeiras podem tirar você um pouco do eixo, principalmente se envolver amigos. Isso acontece para que você se organize melhor, com seus momentos de lazer. Vale rever o que você tem feito e que está comprometendo o seu rico dinheirinho. No trabalho, procure seguir o planejado e cuidado com as mudanças de humor, viu? No relacionamento, comunique melhor os seus sentimentos e invista nas trocas de carinhos. Se estiver na procura, tome uma decisão mais firme, verifique se não tem perdido energia e tempo investindo em quem não compensa.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros apontam que você pode sentir a necessidade de mudar os rumos do seu trabalho, mas ainda não é momento de jogar tudo pro alto, viu? Vá com calma nessas mudanças, planeje tudo, tudinho antes de dar passos mais largos. É bom rever questões que andam te tirando a paciência, sobretudo com amigos e com a galera de casa. Cuidado pra não se estressar à toa! Com o mozão, um diálogo claro e direto sé necessário para a construção de uma nova etapa da relação. O momento pede que vocês sonhem mais juntos. Na vida de paquera, abra os braços para o novo, mas não abra mão dos seus ideais.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Coisas importantes acontecem nesta sexta, e os astros dizem que algumas lembranças podem ser ativadas no dia de hoje, trazendo um pouco de desconforto. Eita! Se esforce pra entender melhor essas lembranças sem se criticar. Busque se manter em paz e afastada das distrações, e foque em cumprir a sua rotina normalmente e em se acolher. No relacionamento, busque novas maneiras de aproveitar a intimidade com o mozão, sem recorrer a muita badalação e gastos. Se está na pista, é o momento de entender melhor os seus sentimentos e, se já conhece alguém, descubrir se o que você sente é real!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sextou com um baita incentivo dos astros pra você fazer uma transformação interior muito importante e fechar o mês de braços dados com o progresso! É amém que fala? Permita que esse chamado te ajude a se libertar de algumas ilusões e fique atenta às influencias que ele vai te proporcionar. No trabalho, busque dar espaço pra outras pessoas tomarem a iniciativa e tenha cuidado com o controle. A dois, é hora de ter propósitos maiores e solidificar os sentimentos pelo mozão. Na solteirice, uma conversa com alguém do seu grupo pode mudar o rumo das coisas. Tenha cuidado!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então toma: hoje é um dia muito bom pra melhorar as amizades, então se aproxime mais dos amigos e resolva alguns desentendimentos com eles. Mas os astros também indicam que vai ser preciso que você tenha mais atenção, pois você pode ficar impaciente e acabar agindo de modo impulsivo e agressivo. No trabalho, conte mais com os colegas na hora dos imprevistos. Com o mozão, tire um tempo pra pensar um pouco mais sobre a relação e o significado dela em sua vida. Na solteirice, tenha um pouco mais de equilíbrio entre a responsabilidade e a curtição!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, minha virginiana. Para hoje, busque maneiras diferentes de realizar as atividades em seu trabalho. Coloque um pouco mais de presença e significado em suas tarefas. Os astros apontam que você poderá sentir uma inquietação, mas ela te colocará em um impulso criativo. Oxalá. Abrace sua intuição, permitindo que ela te guie e você tenha um dia maravigold. Mas cuidado com quem você se abre, pois poderá rolar algumas decepções. Com o mozão, oportunidade de deixar mais claro os rumos da relação. Aproveite a noitinha de sexta para conversar com a pessoa amada. Na pixxxta, possibilidade de as coisas ficarem mais serias, mas atenção com as expectativas, tenha mais reponsabilidade com seus pensamentos e sentimentos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se prepara, querida librinha, porque as vibes astrais de hoje indicam que você pode ter um pouco mais de dificuldade em entender as pessoas ao seu redor, ser entendida por elas e ainda respeitar os limites pessoais (tanto seus quando dos outros)! Use a empatia com um certo equilíbrio, e procure ter cuidado no modo como se expressa e coloca as suas opiniões pessoais, principalmente no trabalho e nas amizades. Com o love e com o crush, os astros pedem pra que você use a sua força pessoal e a sua individualidade de forma mais harmônica. Atenção pra comportamentos explosivos e vingativos; cuidado!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tô vendo uma maré de coisas boas para você, meu cristalzinho! No trabalho, você poderá sentir mais segurança e animação. Os colegas estão mais dispostos a te ajudar e os astros te aconselham a aceitar essa ajuda. Lide, sem muita resistência, com a colaboração de outras pessoas para descobrir novas maneiras de solucionar os desafios. Essas transformações também podem acontecer na relação com o mozão. E tá tudo bem! Entender os sentimentos do casal provocará o avanço da relação e até mesmo a estabilidade do vínculo. Converse mais com seu parceiro sobre planos e sonhos. Na paquera, a dica é usar mais da responsabilidade com seus desejos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Eita, meu docinho de abóbora, você poderá sentir uma certa confiança hoje, mas ao longo do dia isso pode oscilar. Uma ótima dica é colocar um pouco mais de gratidão, se conecte um pouco mais com as coisas simples em seu dia de hoje. No trabalho, desenvolva uma rotina em cumprir com suas atividades e esteja preparada para lidar com imprevistos. Para solucionar os pepinos de modo rápido, busque novas fontes e saia do habitual. Com o mozão, é um ótimo dia para passeios mais leves para curtir bastante a sintonia entre os dois, fazendo atividades que nutram o sentimento e a união. Na pista, momento de reavaliar os sentimentos e os desejos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou com S de Só vem! Os astros apontam que hoje você deve dar mais atenção pra galera de casa, a família anda pedindo um pouco mais de dedicação e interação. Algumas cobranças até podem rolar, mas você vai tirar de letra se colocar tudo em pratos limpos, valeu? No trabalho, você vai se sentir mais disposição e isso será notado. Tem chances de chegar longe assim, heim? Com o coração, você vai saber curtir a intimidade com o mozão, pega fogo o cabaré se depender da animação de vocês! Já nas paqueras, uma boa conversa com o crush e contatinho pode render bons frutos. Vai que dá!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Ei, ei, ei, seu emocional pode ficar um pouco mais abalado no dia de hoje, mas fique calma, pois todos os desafios que surgem, nos movimentam para uma transformação intima. A família pode ser grande motivadora desse acontecimento, procure se concentrar mais na qualidade dos seus pensamentos e sentimentos e se expressar com mais sabedoria e empatia. Sacode a poeira e sextou, aquariangel. No trabalho procure agir com prudência, principalmente na hora de propor novos rumos. Seja com o mozão ou com o crush, busque se preservar um pouco mais em suas dedicações, identifique os seus limites.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com um clima agitado no céu, e o reconhecimento do seu trabalho vem em função das suas capacidades pessoais, piscianjos e piscianjas! Os astros pedem pra você reflitir se tem realmente usado suas capacidades por onde passa. Alguns medos e receios surgem com mais nitidez pra que você os transforme e fortaleça a sua segurança interior, principalmente em relação ao dinheiro e ao seu próprio valor. Na vida amorosa ou na paquera, invista em conversar mais sobre as suas questões e tome mais cuidado com a teimosia ou em impor a sua verdade!