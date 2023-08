Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com o menor preço de gasolina comum

A gasolina comum registra média de R$5,19 em Mato Grosso do Sul. Na capital Campo Grande, a média é de R$5,07/litro.

A mínima chega a R$4,98/litro na capital, em posto de bandeira Taurus na capital, no bairro de Vila São Francisco. Em seguida, está a comercialização do combustível a R$5,00/litro, em bairros como Coronel Antonino, Vila Célia e Jardins Lourenço, em postos de combustíveis de bandeira Vibra e Ipiranga.

Para a gasolina aditivada, a média de revenda é de R$5,46 no estado. O município de Dourados registra a mínima de R$5,31 e, em seguida, a capital Campo Grande a R$5,33.

Para o etanol hidratado, a média de comercialização é de R$3,60. A mínima chega a R$3,42 na capital e R$3,49 em Três Lagoas. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.

