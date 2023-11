Feirão beneficente da AACC e Receita Federal acontece nesta terça

Para quem espera o grande bazar beneficente da AACC com parceria da Receita Federal, chegou o dia esperado.

Acontece nesta terça (08) e quarta (09), o Feirão dos Feirões, evento especial de vendas da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) que reúne o esperado Feirão da Receita Federal e o já conhecido Feirão de Liquidação.

O Feirão dos Feirões funcionará da seguinte maneira: no auditório da instituição acontece o Feirão da Receita Federal, onde os visitantes poderão adquirir produtos apreendidos com preços abaixo do mercado. Estarão à venda eletrônicos, itens de pesca, casacos, tapetes, brinquedos, perfumes e muito mais, todos com preços abaixo do mercado.

Já no estacionamento, acontece simultaneamente o Feirão de Liquidação, com peças selecionadas e de preços variados em ótimo estado de conservação, como móveis e utensílios diversos.

Para aumentar ainda mais as chances de os campo-grandenses fazerem ótimas compras, no Brechó da AACC/MS todos os itens estarão à venda por apenas R$5 cada. Uma oportunidade para comprar roupas, acessórios, calçados e outros itens usados, mas em ótimo estado de conservação, com preços muito acessíveis. Além disso, o Bazar da instituição também estará em promoção com 20% de desconto em todas as peças, como roupas, bolsas, acessórios, brinquedos e muitos itens de grifes conhecidas.

Toda a renda arrecadada no Feirão dos Feirões, é revertida para a AACC/MS que tem despesas mensais de R$315 mil reais, atuando no cuidado de crianças e adolescentes com câncer de todo Mato Grosso do Sul.

Serviço – O Feirão dos Feirões é inédito e acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. Será possível efetuar pagamentos em dinheiro, pix, débito e crédito, aceitando parcelamento no cartão, nas compras acima de 100 reais. O evento acontece na sede da AACC/MS, que fica na av. Ernesto Geisel, 3475. Para mais informações, ligue (67) 3322-8000.