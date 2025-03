Mato Grosso do Sul cria 8,3 mil novos empregos formais em fevereiro

Setor de Serviços lidera contratações no Estado, que acumula saldo positivo no ano

O mercado de trabalho formal de Mato Grosso do Sul registrou crescimento em fevereiro, com a criação de 8.333 novos postos de trabalho com carteira assinada. O saldo positivo resulta de 41,3 mil admissões e 33 mil desligamentos no período, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No acumulado de 2024, o Estado já soma 11,5 mil novas vagas formais. Nos últimos 12 meses, foram criados 13 mil empregos, elevando o total de trabalhadores com carteira assinada para 681,8 mil pessoas.

Setores em alta

Todos os cinco grandes setores da economia apresentaram saldo positivo de empregos em fevereiro. O destaque ficou com o setor de Serviços, que liderou as contratações com 3.661 vagas abertas. Em seguida, vieram Agricultura (1.822), Indústria (1.179), Construção (855) e Comércio (816).

A maior parte das novas vagas foi preenchida por homens (5.003), enquanto profissionais com ensino médio completo representaram o maior grupo beneficiado (4.813). Jovens entre 18 e 24 anos também se destacaram, somando 2.535 contratações.

Entre os municípios do Estado, Campo Grande obteve o melhor desempenho, com a criação de 2,6 mil novos postos de trabalho, alcançando um estoque de 251 mil empregos formais. Outros municípios que se destacaram foram Inocência (535), Dourados (526), São Gabriel do Oeste (409) e Três Lagoas (330).

