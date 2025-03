Governo de MS anuncia repasse de R$ 25 milhões para a Santa Casa da Capital

Governo destacou que os repasses estão em dias e que este é feito em apoio emergencial à unidade

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou hoje(28), que irá destinar R$ 25 milhões para ajudar a enfrentar a crise financeira da Santa Casa de Campo Grande.

O valor será transferido em três parcelas de R$ 8,3 milhões, sendo a primeira prevista para o dia 20 de abril, e as demais nos dois meses subsequentes. O repasse ocorrerá via Fundo Municipal de Saúde.

A decisão foi tomada durante reunião realizada quinta-feira na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), SES (Secretaria de Estado de Saúde), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e diretoria da Santa Casa.

“O Governo do Estado está presente e atuando para garantir atendimento à população. Mesmo com os repasses em dia, serão destinados mais R$ 25 milhões em apoio emergencial à Santa Casa. O Estado não tem medido esforços para fortalecer a saúde pública e assegurar que ninguém fique sem atendimento, garantindo um serviço digno para todos”, explica o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

O encontro teve como principal objetivo discutir medidas para garantir a continuidade dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital, diante da delicada situação financeira da instituição.

Durante a reunião, a SES apresentou um painel com dados financeiros, enquanto a diretoria da Santa Casa reforçou a necessidade de um novo aporte para manter o funcionamento dos atendimentos.

Além do repasse estadual, outras medidas foram acordadas: a Sesau formalizará um novo aditivo contratual com a Santa Casa, adicionando R$ 1 milhão ao contrato vigente. Já a Santa Casa deverá definir os pagamentos prioritários, apresentar até 30 de abril de 2025 um plano de recuperação financeira da Instituição Santa Casa, elaborado pela Fundação Dom Cabral, e encaminhar relatórios financeiros e da consultoria à 32ª e à 76ª Promotorias de Justiça.

Com infomrações da Agência de Notícias de MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.