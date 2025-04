Mais de 125 mil sul-mato-grossenses já declararam o Imposto de Renda 2025; prazo vai até 30 de maio

A temporada de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 está em andamento, e Mato Grosso do Sul já soma 125.700 declarações enviadas à Receita Federal. Os dados foram atualizados até as 17h dessa sexta-feira (4), conforme informou o órgão. No cenário nacional, o número já ultrapassa 8,25 milhões de declarações recebidas. O prazo de entrega deste ano, diferentemente dos anteriores, termina em 30 de maio, um dia antes da data tradicional. Faltam 56 dias para que os contribuintes regularizem a situação com o Fisco.

Desde o dia 17 de março, a Receita começou a receber as declarações, e a partir de 1º de abril foi disponibilizada a opção de pré-preenchimento via site ou aplicativo do GOV.BR. A funcionalidade, que facilita o processo para o contribuinte, traz automaticamente dados como rendimentos, despesas e bens, sendo necessário apenas revisar e complementar as informações, se necessário.

Quem deve declarar?

– Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025 os contribuintes que:

– Tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2024;

– Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

– Obtiveram ganho de capital com a venda de bens ou direitos sujeitos à tributação;

– Operaram na Bolsa de Valores com rendimento superior a R$ 40 mil;

– Tiveram receita bruta superior a R$ 153.199,50 com atividade rural;

– Passaram a possuir bens ou direitos com valor total acima de R$ 800 mil.

Doações e solidariedade

A Receita também reforça a importância da campanha “Sou Cidadão Solidário”, lançada no último dia 31 de março em Mato Grosso do Sul. Por meio dela, o contribuinte pode destinar parte do imposto devido ou da restituição para fundos estaduais da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa.

De acordo com a Receita Federal, não há risco de retenção em malha fina para quem opta por doar diretamente na declaração. Qualquer pessoa pode doar, tendo imposto a pagar ou a restituir. O dinheiro fica disponível para projetos sociais no Mato Grosso do Sul. O programa da Receita entrega tudo pronto para que o contribuinte, não corra o risco de de errar.

Mato Grosso do Sul tem R$ 200 milhões disponíveis do Imposto de Renda para doações em 2025. Os valores não saem do bolso dos contribuintes e podem beneficiar diretamente ações sociais no Estado. A Receita recomenda que os contribuintes não deixem para a última hora e aproveitem os recursos disponíveis para fazer a entrega com tranquilidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais