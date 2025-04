Quatro empresas disputam construção de novo terminal do aeroporto de Dourados, com investimento de R$ 39 milhões

A construção do novo terminal de passageiros e cargas do Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, cidade localizada a 251 quilômetros de Campo Grande, está mais próxima de se tornar realidade. Quatro empresas apresentaram propostas para a obra, que terá um custo estimado de R$ 39 milhões, com recursos do governo federal e contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul.

A licitação foi publicada em 14 de março pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, mesmo dia em que o governador Eduardo Riedel e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estiveram em Dourados para anunciar o projeto.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os envelopes com as propostas foram abertos nesta sexta-feira (4). Agora, o processo segue para a análise da documentação das concorrentes. Após essa etapa, será divulgada a lista das empresas habilitadas. Em seguida, a proposta de menor valor entre as classificadas será selecionada, com posterior homologação da empresa vencedora.

O projeto prevê a construção de um terminal moderno, com aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída. Entre os destaques da nova estrutura estão lanchonete, lojas comerciais, sessão de combate a incêndio (SCI) e uma estação prestadora de serviço de tráfego aéreo (EPTA). Também fazem parte do projeto:

– Central de Utilidades (caixa d’água e casa de força): 183,47 m²

– Depósito de Resíduos Sólidos: 54,96 m²

– Estação de Telecomunicação Aeronáutica (sala de rádio): 96,73 m²

– Sessão de Combate a Incêndio: 368,11 m²

– Terminal de Passageiros: 2.655,37 m²

O prazo de execução da obra será de 19 meses a partir da assinatura da ordem de serviço.

A construção do novo terminal faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo federal em 2023. A nova pista de pouso e decolagem do aeroporto foi concluída em julho de 2023, mas ainda aguarda homologação, o que impede a retomada dos voos comerciais. Mesmo com a pista pronta, o aeroporto de Dourados segue operando apenas com voos não comerciais. Nos primeiros três meses de 2025, foram registradas 1.587 operações de pouso e decolagem.

Desde que assumiu a prefeitura em janeiro, o prefeito Marçal Filho (PSDB) tem dialogado com companhias aéreas para viabilizar novas rotas entre Dourados e grandes centros urbanos do país. Contudo, o processo depende da homologação da nova pista e da certificação dos sistemas de comunicação do aeroporto. A construção do novo terminal não afetará o funcionamento atual do aeroporto, que continuará operando com a estrutura já existente até a conclusão das obras.

