Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro aponta que 38% dos brasileiros acreditam que o fim da escala de trabalho 6×1 não terá impacto na economia do País. O regime vigente determina seis dias consecutivos de trabalho para um dia de descanso semanal remunerado. Em contrapartida, 33% dos entrevistados consideram que a economia brasileira pode ser prejudicada, enquanto 29% acreditam em uma melhora econômica caso o modelo seja alterado.

A discussão sobre a escala de trabalho ganhou força com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que sugere a adoção de uma escala 5×2, concedendo dois dias de descanso remunerados aos trabalhadores.

O levantamento, realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro com 1.461 participantes, destaca também percepções sobre os possíveis benefícios da mudança. De acordo com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, a alteração pode trazer mais qualidade de vida para os trabalhadores. “Os brasileiros acreditam que o fim da escala 6×1 não deve afetar o País negativamente. Pelo contrário: para eles, uma escala mais curta de trabalho deve proporcionar mais tempo com a família, mais saúde mental, mais qualidade de vida”, afirma.

A proposta, que ainda será debatida no Congresso Nacional, levanta questões sobre os efeitos na produtividade, no mercado de trabalho e na economia como um todo. O tema promete ser um dos destaques nas discussões trabalhistas no próximo ano.

