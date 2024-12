Ceia de Natal tem variação de preços de até 234% em Mato Grosso do Sul

Levantamento realizado pelo Procon de Mato Grosso do Sul revelou diferenças significativas nos preços de itens tradicionais da ceia de Natal, chegando a uma variação de 234,47% dependendo do município. A pesquisa, conduzida entre os dias 11 e 20 de dezembro, analisou 16 estabelecimentos em Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

O produto com maior disparidade foi o filé de bacalhau sem pele (500g) da marca Bacala Maré, vendido por R$ 56,80 em Três Lagoas e por R$ 189,98 na Capital. Entre as proteínas suínas, o tender com osso Sadia (1kg) apresentou uma variação de 23,90%, custando R$ 56,49 em Três Lagoas e R$ 69,99 em Campo Grande.

Já nas aves, o peru temperado Sadia (1kg) teve diferença de preço entre R$ 31,48 em Três Lagoas e R$ 37,90 em Ponta Porã.Em Campo Grande, o bacalhau mais caro foi o Bacalhau em pedaços 500g Porto Gadus, vendido por R$ 229,90 no Pão de Açúcar, enquanto o mais barato foi o Bacalhau Desfiado 300g Bom Porto, encontrado por R$ 37,39 no Carrefour. Entre as aves, o Frango Inteiro 1kg Copacol foi a opção mais barata, custando R$ 11,49 no Assaí, enquanto o Frango Defumado 1kg Perdigão foi o mais caro, vendido por R$ 55,99 em três mercados da Capital.

Nas proteínas suínas, o Lombo Temperado 1kg Aurora foi o mais caro, chegando a R$ 44,99, enquanto o Lombo Temperado 1kg Seara custou R$ 32,98. O Pernil com osso 1kg Seara foi a opção mais econômica, encontrado por R$ 20,98 no Comper. No segmento de tender, o Mini Tender sem osso 1kg Sadia e o Tender com osso 1kg Sadia lideraram como os mais caros, ambos vendidos por R$ 69,99, enquanto o Tender sem osso 1kg Frimesa foi o mais barato, custando R$ 44,90 no Atacadão.

Entre os panetones, o panetone de frutas cristalizadas Santa Edwiges apresentou uma variação de 128,44%, sendo vendido por R$ 17,90 em Três Lagoas e R$ 40,89 em Corumbá. Em Campo Grande, os panetones recheados da Bauducco, como o Recheado Chocolate Avelã 450g e o Recheado Mousse 450g, foram encontrados por R$ 32,99 no Pão de Açúcar. Já os panetones da marca Tommy, como o Frutas Cristalizadas 400g e Gotas de Chocolate 400g, custaram R$ 15,99 no Comper.

Segundo Angelo Motti, secretário-executivo do Procon-MS, o levantamento contou com apoio dos Procons municipais e serve como um guia para os consumidores. “Reiteramos que, assim como no caso de outros produtos, pesquisar assegura os menores preços, inclusive na ceia de Natal”, destacou.

A pesquisa completa, com os preços detalhados por produto e cidade, está disponível no site do Procon-MS, vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).

Por Djeneffer Cordoba

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.