Ex-policial paraguaio é executado com tiros na cabeça na fronteira

O ex-policial Ramón Aliende Roble foi executado a tiros, na tarde de ontem (27), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. A vítima sofreu diversos disparos na cabeça, assustando os moradores que estavam em um terminal de ônibus no Bairro Virgen de Caacupé.

Em entrevista ao site ABC Color, o delegado César Casco, agentes da Polícia Nacional encontraram 37 cápsulas de 9 milímetros no local. Testemunhas relataram que os atiradores estavam em uma motocicleta vermelha, quando abordaram o ex-policial na rua.

O caso segue em investigação pela polícia paraguaia.

A vítima sofreu atentato em setembro de 2022

Em 25 de julho deste ano, o ex-policial sofreu uma tentativa de homicídio em uma estrada vicinal na colônia indígena Ita Poty, em Villa Ygatimí, próximo ao Distrito de Canindeyu. Segundo a Polícia Nacional, ele estava em um veículo com uma companheira de 23, quando foi atacado por tiros. Ele foi atingido na coxa e nos ombros por uma dupla em uma motocicleta.

Em 2022, ele sofreu outro atentato quando recebei disparos na altura do pescoço, quando conduzia o veículo entre ps municípios de 11 de Septiembre e Villa Ygatimí.

Conforme o site ABC Color, em junho de 2010, Rámon Roble foi destituído do cargo da Polícia Nacional por abandono de função, quando seguia a patente de suboficial-adjunto.

